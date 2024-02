'GH Dúo' culminó su doble expulsión con la pesadilla de Marta López, escogió a sus 5 finalistas y fijó su último calendario

GH Dúo vivió una de sus noches cruciales al escoger a sus cinco finalistas definitivos que se enfrentarán a la última semana del concurso. Todo ello en una séptima gala que estuvo conectando con los servicios informativos para conocer el estado del incendio de un edificio en Valencia.

“Nosotros debemos seguir con nuestra misión que es entretener” decía Marta Flich al regresar de la conexión y así lo hicieron. Durante la gala fueron informando a los concursantes de su nueva condición tras la primera expulsión.

Para acabar con una segunda expulsión inédita que dejó en manos de la audiencia echar a uno de los seis finalistas: Mayka, Asraf, Manuel, Lucía, Marta López o Elena. Se abrió una votación en positivo y exprés que acabó con la marcha de la colaboradora televisiva y alzó al quinteto definitivo que vivirá el siguiente calendario de la última semana:

Domingo, 25 de febrero: primera semifinal

Lunes, 26 de febrero: campaña electoral

Martes, 27 de febrero: segunda semifinal

Jueves, 29 de febrero: la gran final

🎉¡SEMANA ESPECIAL DE 'GH DÚO! 🎉



🟡 Domingo: Primera Semifinal

🟡 Lunes: Programa Especial Campaña Electoral

🟡 Martes: Segunda Semifinal

🟡 Jueves: GRAN FINAL#GHDúoGala7 pic.twitter.com/w4yfLaGS5C — Gran Hermano (@ghoficial) 22 de febrero de 2024

Adiós a Keroseno ante los gritos de los finalistas

Keroseno, Elena y Marta López eran los nominados de la semana que llegaban a la sala de expulsiones hechos un manojo de nervios. Hasta que Flich salvó a la madre de Adara la primera.

Por lo que el duelo quedó entre la colaboradora televisiva y el “conquistador”. Minutos después, la presentadora despejaba dudas: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Keroseno”. El joven lamentó la decisión pero la acató: “Es la decisión de la soberana y hace lo que le da la gana aunque a veces también es la fuerza de los fandoms. Estoy orgullosa de hasta dónde he llegado y agradecida por la experiencia que he vivido. También es un honor de irme al lado de una profesional como es Marta”, aseguró.

Seguidamente, Flich informaba a Marta de su nueva condición: “La audiencia ha decidido que debes ser finalista de GH Dúo”. La concursante saltaba de alegrí: “Solo puedo dar las gracias, ni en mis mejores sueños me lo hubiera imaginado. Yo nací aquí hace 23 años. He llevado el nombre de GH a todos sitios y siempre pensaba que me volvería a ir la primera”.

El programa también informó a Manuel que, a solas en el confesionario, se tiró al suelo de la alegría, pegando gritos de agradecimiento. Como también lo hizo Elena al descubrirse finalista, totalmente sorprendida. Asraf también se alegró pero de forma más contenida.

Se repite una nueva pesadilla para Marta López

Pero la alegría duró poco en la casa de Guadalix que reunió a Mayka, Asraf, Manuel, Lucía, Marta López o Elena en la sala de expulsiones donde les informaron de lo siguiente: “Uno de vosotros duerme esta noche en su casa”.

Y, aunque el programa informó de que la segunda expulsión seguiría una “mecánica inédita, nunca vista”, finalmente se abrió una votación en positivo para escoger al menos votado y echarlo.

Sobre la 1:40 de la madrugada, Flich fue salvando uno a uno a los concursantes que seguirían en la casa: Mayka, Asraf, Lucía y Elena. Dejando en el último duelo a Manuel contra Marta López. “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Marta”, unas palabras que supusieron el peor escenario para la colaboradora televisiva que se quedaba a las puertas de la final y sin tiempo para su entrevista en plató.

Gracias @MartaLopezTV por el concursazo que nos has dado. No estarás en la final, pero sí en nuestros corazones ❤️❤️❤️#GHDúoGala7 pic.twitter.com/vAKmj7ei1e — Gran Hermano (@ghoficial) 23 de febrero de 2024

Por lo que los cinco finalistas definitivos son Mayka, Asraf, Manuel, Lucía y Elena.