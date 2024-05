Malena Alterio recuerda por qué dejó de hacer “bolos” en la época de 'Aquí no hay quien viva'

Malenia Alterio contó este lunes en Martínez y Hermanos por qué dejó de hacer 'bolos' durante su etapa en Aquí no hay quien viva. Gracias a la popularidad de la serie, a la actriz le ofrecieron ir a varias discotecas para ganar “dinero fácil” haciéndose fotos durante “una horita”. De hecho, pensó que sería “algo sencillo” cuando acudió a la primera, en Valencia, pero no fue así.

Nada más llegar a tierras valencianas, “un tipo muy extraño” la llevó hasta “una explanada enorme llena de coches” a las tres de la madrugada. Después entró en la discoteca escoltada por “dos armarios”, los cuales fueron apartando a su paso a “gente superborracha y otras cosas” que quería hacerse una foto con Alterio al grito de “¡Belén, Belén!”. Después tuvo que subir a la zona del DJ a decir algo. “Buenas noches. Un poquito de por favor”, fueron sus palabras, suficientes para que la discoteca estallara en júbilo: “Menos mal que estaban borrachos y no se enteraban de nada”.

Malena terminó aquella noche diciendo que “no volvía a hacer esas cosas”, pero tenía contratadas dos discotecas más. Las hizo con la condición de ir con un compañero de ANHQV. “Me llevé a mi querido Edu Gómez (Mariano), que era feliz en esos eventos. Él iba con una riñonera llena de cartulinas con sus fotos, y él las iba repartiendo”, contó la actriz, que recordó así al añorado actor: “Con Edu, al fin del mundo. Era tan gracioso... Fui feliz en esos días”.