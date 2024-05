Samantha Vallejo-Nágera cocinó por primera vez en 'MasterChef' tras 30 ediciones y 11 años en TVE

MasterChef vivió este lunes un momento único en sus 11 años de historia. Después de 12 ediciones de anónimos, ocho de celebrities y 10 junior, los espectadores del talent culinario de La 1 por fin vieron cocinar a Samantha Vallejo-Nágera. A diferencia de Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, la jueza se había mantenido hasta ahora al margen de los fogones, limitándose únicamente a su papel principal: el de valorar los platos de los concursantes. Sin embargo, este lunes hizo una histórica excepción.

El momento se produjo durante la prueba de eliminación, en la que los delantales negros tuvieron que descubrir el mayor número de ingredientes posibles de los 42 que Eneko, ganador de MasterChef 11, había utilizado para elaborar una sopa tailandesa. Samantha, como fan de la sopa que es, se lanzó rápidamente a probarla, hecho que Jordi aprovechó para lanzarle un reto: “Oye, hacemos una cosa: si la pruebas, tienes que hace el reto con los aspirantes”. “Es algo único en MasterChef”, señaló Pepe antes de que Samantha aceptara el desafío: “Yo cocino encantada”.

“Hazlo bien, por favor, que no te queremos echar”, bromeó Jordi antes de que su compañera se pusiera la chaquetilla y empezara a cocinar. Después, durante el cocinado, el catalán advirtió a Samantha que si su plato no estaba bien, se lo dirían. Lo hizo después de descubrir que la jueza tiene dos “amuletos” en forma de muñecos de Playmobil, uno parecido a Jordi y otro parecido a Pepe: “Son mis amuletos. La vida sin ellos sería diferente”.

De hecho, llamó a su plato 'Pepe y Jordi': “Sois mis maestros. Yo sin vosotros no soy nadie aquí, así que quería hacer un plato en homenaje a estos 12 años juntos”. El resultado fue “una lubina al vapor hecha con un puré de celerí, un crujiente de tirabeques, caviar de curry amarillo tailandés y una salsita de hinojo y anís”. “De guarnición ya sabéis que me encantan las ensaladas, así que he hecho una ensalada de hinojo con espagueti de calamar”, añadió Samantha, que se ganó los elogios de Pepe, Jordi, Eneko y Gonzalo Miró, el otro invitado de la noche.

“Jordi, podemos decir que tú y yo vimos a Samantha cocinar”, comentó Pepe al ver cómo Samantha había cerrado, por fin, la cuenta pendiente que tenía con MasterChef desde 2013, año de estreno de la primera edición. “Yo cocino muchísimo en mi casa. No hago alta cocina ni los platos que hacen Pepe y Jordi. Yo hago una cocina muy sencilla, de producto, con una salsita muy rica, y sin esas técnicas tan complicadas, porque nunca ha sido mi estilo”, concluyó la jueza.