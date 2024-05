Ana Rosa vuelve a colar el “me gusta la fruta” de Ayuso en 'TardeAR'

En noviembre de 2023 la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso llamó “hijo de puta” al presidente del Gobierno Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso de los Diputados. La polémica fue tal que en un principio se inventaron la excusa de que había dicho “me gusta la fruta”, pero al ver que sus más acérrimos seguidores apoyaban el insultar al presidente del Gobierno en el Parlamento, el PP lo justificó y ella misma se reafirmó. Desde entonces, el Partido Popular y los adeptos más fieles de Ayuso han usado como lema el “me gusta la fruta”, y la propia lideresa popular lo ha repetido.

Ana Rosa Quintana también lo ha repetido. Este lunes 27 de mayo, aprovechando una sección de TardeAR, su programa en Telecinco, la presentadora ha vuelto a mostrar su adhesión a ese lema. Ya lo hizo hace un par de meses, a mediados de marzo, gracias a una circunstancia similar. “Hay que tomar mucha fruta porque... me gusta la fruta”, dijo entonces, haciendo la entonación necesaria para que se entendiera la referencia.

Este lunes, al ir a iniciar una sección de alimentación sobre la importancia de la fruta con el calor, volvió a aprovechar las circunstancias para repetir lo mismo cuando iba a dirigirse al otro set en su plató. Se levantó y empezó diciendo: “¿Queréis saber?... Vamos a saber. Esto a mí me interesa muchísimo, sobre todo en verano”, y detuvo su marcha y su discurso para mirar hacia delante y decir: “Porque a mí me gusta la fruta”, lo que generó las risas de sus colaboradores igual que en la primera vez en marzo. “¡Si no lo dice muere!”, exclamó Susana Díaz. “Oy oy oy...”, dijo Sardá.

Ana Rosa, mientras retomaba su acción y se dirigía a la otra mesa, respondió: “No, pero es verdad, porque yo voy a la frutería, ¿y cómo se elige, Bombín?”, cediendo la palabra al experto Alberto Fernández-Bombín, que tenía varias piezas distintas ante él, para saber qué frutas son de buena calidad para comprarlas.

Cabe recordar que, aunque en un principio TardeAR intentó introducir la política igual que lo hacía en las mañanas con El programa de AR, lo acabó desestimando. Xelo Montesinos, directora del programa y CEO de la productora Unicorn Content, explicó: “Lo hemos intentado y no tiene fuerza”. Pese a ello, la presentadora sigue tirando de la actualidad cuando puede criticar a Pedro Sánchez, como hace menos de un mes cuando el presidente del Gobierno anunció que seguiría en el cargo y ella lo calificó como “victimismo al cuadrado” y opinó que “más que regeneración suena a enajenación”. Y también tira de ironía para sumarse a los lemas de Ayuso y el PP con “me gusta la fruta”.