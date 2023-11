Ayuso se reafirma en su insulto a Pedro Sánchez: “Lo dije para mi foro; pero tenía una cámara como en Gran Hermano”

Ni disculpas ni arrepentimiento. Isabel Díaz Ayuso se ha reafirmado este jueves en su insulto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que llamó “hijo de puta” desde la tribuna de invitados del Congreso mientras se celebraba el debate de investidura cuando este recordó la comisión que cobró su hermano por un contrato de mascarillas en lo peor de la pandemia. La presidenta de la Comunidad de Madrid lejos de pedir disculpas, como le había exigido el líder de los socialistas en Madrid, Juan Lobato, ha usado su intervención en el Pleno regional para ironizar con el insulto y quejarse de que ya no puede decir nada para “sí misma” porque tiene “una cámara” encima en el Congreso como en Gran Hermano.

“Ayer ya tenía yo como Gran Hermano una cámara en el Congreso de los Diputados cuando yo estaba en la tribuna de invitados. Y simplemente dije algo que es para mi foro, porque además para eso soy un ciudadano libre, que para mí misma puedo hablar y decir lo que me da la gana”, ha zanjado la presidenta madrileña, que antes había ironizado con que en realidad había dicho “me gusta la fruta”, la respuesta que en un primer momento su equipo de asesores dio para justificar el exabrupto.

Tanto PSOE como Más Madrid habían afeado el insulto a la presidenta, por tratarse de una “falta de educación”, de “cortesía” institucional y por ser un “insulto a todos los españoles” Para Lobato, el líder socialista en Madrid, la primera jornada de debate de investidura este miércoles se resume en que “Feijó, pinchó; Ayuso, insultó; y Abascal, se largó”. “Vaya equipazo. Vaya equipazo tienen ustedes. Y dice usted que va a contestar aquí a Pedro Sánchez. Hombre, no. Si usted quiere sustituir a Feijóo, vaya de cara, hombre. Dígaselo a él. Tenga la valentía de sustituirle como intentó con Pablo Casado, aunque se quedó a medias”, lanzaba Lobato. “Es usted una descortés y se está pasando tres pueblos. ¿Se cree que hay mucho camino entre mentar a la madre de alguien e incentivar a que haya agresiones físicas? ¿De verdad?”, ha preguntado Lobato en alusión a las amenazas que recibe el presidente del Gobierno.

Ayuso, lejos de retractarse, ha insistido en el insulto e incluso ha ironizado con él: “A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije. Dije me gusta la fruta”, ha contestado Ayuso al portavoz socialista entre sorna y los aplausos de la bancada popular.

También la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha afeado las palabras de la presidenta madrileña a la que ha acusado de “insultar a todos los españoles” con su “hijo de puta” al presidente del Gobierno. Ayuso lanzó esas palabras contra Sánchez después de que este recordase que Casado fue apartado del PP por denunciar un posible caso de corrupción de la dirigente madrileña por un contrato a dedo por el que su hermano se llevó una comisión de 238.000 euros, una comisión que García ha querido recordar en la Cámara de Vallecas.

Mónica García ha insistido en que Ayuso “dio una mordida a su hermano” en la pandemia y le ha advertido de que aunque les insulte a seguirán “denunciando su corrupción”. García ha tachado de “deleznable” las palabras de Ayuso a Sánchez y ha acusado a al PP de meter “la mano en la caja de los madrileños”. “En España cabe su hipérbole, pero ahí no caben millones de españoles. ¿Cuántos le sobramos, 12 millones?, ha lanzado García, en referencia a los 179 diputados que hoy respaldarán la investidura de Pedro Sánchez que representan a esos millones de ciudadanos en las urnas.

Las parabras de García recordando la comisión a Tomás Díaz Ayuso han molestado a la dirigente del PP y cual escudero, ha salido en su defensa el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio. La bronca no se ha hecho esperar. “Ayer me pareció muy mal que en el Congreso no llamaran la atención al presidente del Gobierno tras acusar de un delito a una persona declarada inocente”, ha asegurado Ossorio ante el rechazo de la izquierda, que ha criticado que Ossorio haga partidismo desde un puesto institucional.

Ossorio ha pedido a Mónica García que retirase las alusiones al hermano de Ayuso del diario de sesiones, algo a lo que se ha negado la portavoz de Más Madrid. En ese momento, el presidente del parlamento regional ha llamado al orden a Mónica García, a lo que la bancada se ha revuelto llamando “dictador” a Ossorio.

Ayuso ha criticado estos gritos y ha asegurado “qué se puede esperar de una oposición que acaba de decir en esta Cámara que el presidente de la Asamblea es un dictador”. “¿Dónde vamos a llegar?”, ha concluido Ayuso para acto seguido volver a defender su insulto al presidente del Gobierno.