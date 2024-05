Clara Lago narra en Cuatro su momento 'tierra, trágame' con Penélope Cruz: “Le pedí perdón todas las veces que pude”

Clara Lago contó este lunes en Martínez y Hermanos (Cuatro) su momento “tierra, trágame” con Penélope Cruz. La historia ocurrió en la preproducción de Volver. Lago hizo varias pruebas para interpretar a la hija de la oscarizada actriz, pero al final no logró el papel. Aún así, Penélope la llamó unos días después para saber cómo estaba.

Lago habría agradecido aquel gesto de no ser porque todavía tenía muy presenta la broma que le había gastado su tío, que tiempos atrás llamó a su casa haciéndose pasar por Pedro Almodóvar y ofreciéndole un papel en su próxima película. Aunque su tío cortó rápidamente la broma -“¿eres gilipollas? ¿Tú te crees que Almodóvar va a llamar a tu casa?”, dice Lago que le soltó-, a la intérprete aquello se le quedó grabado. Tanto, que cuando Penélope la llamó, pensó que también era broma.

“Saco a la chabacana que llevo dentro y empiezo a cagarme en los muertos de Penélope en plan: 'Mira, no me putovaciles, de qué cojones vas'”, asegura que respondió a la de Alcobendas, que insistió en que era ella. Pero nada, Clara Lago seguía en sus trece: “No me vaciles, que no soy gilipollas”.

Al ver que no conseguía convencerla, Penélope pasó el teléfono a Lola Dueñas, a la que Clara “conocía bien” porque habían trabajado juntas. En cuanto Dueñas dijo “Clarita, cariño”, Lago se dio cuenta de su error. “Mátame, camión”, pensó la actriz, que se disculpó con Penélope: “Le pedí perdón todas las veces que pude”.