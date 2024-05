Máximo Huerta cuenta en Cuatro la surrealista anécdota que vivió como reportero: “Yo a la masturbación no voy”

Máximo Huerta contó este lunes en Martínez y Hermanos (Cuatro) una de las anécdotas más divertidas y surrealistas que vivió durante sus años de periodista en Canal Nou. La misma ocurrió tras un trágico suceso: la muerte de una persona en la vía de tren que cruzaba un pueblo. Máximo se fue a cubrir en directo el suceso y la manifestación que habían convocado los vecinos para pedir el soterramiento de aquella vía.

Una vez allí, el ahora escritor preguntó a una vecina si le afectaba lo ocurrido y si conocía a la víctima. La mujer respondió que 'sí' a ambas cuestiones, así que Máximo dedujo que estaba de acuerdo con la manifestación. Una pregunta como otra cualquiera de no ser por la respuesta que dio la entrevistada: “Sí, pero yo a la masturbación no voy”.

Efectivamente, la señora había dicho 'masturbación' en vez de 'manifestación', lo que pilló por sorpresa a Huerta, que le preguntó '¿cómo ha dicho?' para saber si había oído bien. Y sí, lo había oído bien, y además dos veces, porque la señora repitió a continuación el mismo lapsus: “A la masturbación esa no voy esta tarde”.

“Yo ahí me imaginé a 3.000 personas ejerciendo el derecho”, comentó el exministro de Cultura y Deporte, que pensó que estaba sufriendo una broma. Pero no, “no era broma nada”. “Luego verías a la señora en la manifestación diciendo: 'Sí, si a esto venía. A la masturbación es a lo que no iba”, añadió entre risas Dani Martínez.