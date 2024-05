Nuria Roca, sobre la batalla de Broncano y Latre contra 'El Hormiguero' el próximo curso: “Hay público para todo el mundo”

Nuria Roca ha hablado de la competencia que tendrá El Hormiguero a partir de la próxima temporada. El programa de Antena 3, que tiene en la valenciana a una de sus principales colaboradoras, se enfrentará a un nuevo panorama en el access prime time con la llegada de David Broncano a La 1 y el fichaje de Carlos Latre por Telecinco. Dos movimientos de impacto que, junto a la continuidad del show de Pablo Motos, suponen todo “un notición” para la comunicadora, tal y como ha declarado en una entrevista para El independiente.

“A mí me encanta la televisión. Soy una consumidora de televisión. Muy friki. Entonces, cuanta más oferta tengas, mejor”, dice la también presentadora de La Roca (laSexta), que cree que “hay público para todo el mundo”. “Sería ridículo querer hacer todo el mundo lo mismo. Cada uno tiene que dirigirse a su público. A los medios les interesa vender esto como una batalla y una guerra a ver quién se queda, pero pueden estar todos”, comenta al respecto.

Roca también piensa que la competencia “siempre te pone las pilas”, y por eso no se muestra preocupada por la llegada de nuevos rivales, sino todo lo contrario. Además, El Hormiguero ya superó sin sobresaltos su efímero duelo con Cuentos chinos (Telecinco), que vio la luz en septiembre con la voluntad de plantar cara al show de Trancas y Barrancas, algo que no logró hacer en sus escasas tres semanas de vida.

Preguntada sobre si el formato de Jorge Javier Vázquez pagó cara su supuesta “estrategia superbestia” contra El Hormiguero, Nuria Roca cree que lo que ocurrió fue mucho más sencillo: “No sé si decirte si fue en su contra esa estrategia, simplemente el programa no gustó. No buscaría más cosas. Está muy bien que se hiciera ese programa, por supuesto, pero no funcionó. Si algo no funciona hay que quitarlo y no pasa nada”.