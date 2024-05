Broncano abraza a Trancas y Barrancas antes de competir contra 'El Hormiguero' en TVE: “No tenemos nada que hacer”

La Resistencia vivió este miércoles un curioso 'crossover' con El Hormiguero gracias a su invitada Esmeralda Pimentel, que puso el broche a su entrevista consiguiendo una de las imágenes de la temporada televisiva: la de David Broncano abrazando a Trancas y Barrancas.

La actriz, que acudió a Movistar Plus+ para promocionar la serie Perverso tras pasar primero por el programa de Pablo Motos en Antena 3, esperó a los instantes finales de su visita para dar al presentador “una última emoción”. Y lo hizo regalándole sus “animales favoritos” dentro de un transportín, que a su vez estaba tapado por una tela negra para mantener el secretismo.

“¿Me voy a llevar un susto?”, preguntó Broncano a su invitada. “A lo mejor”, respondió ella, dejando en manos del cómico la revelación del misterio. Sin pensárselo dos veces, este introdujo la mano en la bolsa y sacó primero a Trancas, a quien dio un beso, abrazó y levantó en volandas mientras sonreía. “Muy buen regalo, me gustan a mí mucho. ¿Has estado allí? ¿No serán las de verdad?”, cuestionó, interesado.

“Si son las de verdad no pueden salir porque no tenemos los derechos”, apuntó Ricardo Castella, que propuso deshacerse de los peluches por si acaso: “Échale la tela por encima, David, por si son las de verdad”. “No, no pasa nada. Si son amigos”, contestó Broncano, ante la ironía de su director y compañero: “Sí, sí...”.

Broncano: “No tenemos nada que hacer, están muy por delante”

El presentador de Movistar Plus+, que desde el inicio de su late show ha mantenido un pique en clave de humor con Pablo Motos por compartir invitados y que a partir de la próxima temporada competirá directamente con El Hormiguero desde TVE, se mostró ilusionado con tener una réplica de Trancas y Barrancas: “Yo veo mucho el programa y nunca las he tenido. ¿Son un regalo de verdad? ¿Me las puedo llevar a casa?”.

Además, Broncano lamentó estar ya en los instantes finales de la emisión, prácticamente sin tiempo para sacarle más partido al regalo: “Este tema tenías que haberlo sacado al principio, porque me gusta a mí mucho. Otro día que vengas me cuentas cómo te fue allí. ¿Hicisteis el baile del TikTok?”, preguntó a Pimentel, mientras en pantalla podía verse el vídeo en cuestión de la actriz junto a su compañera Kira Miró y a Motos.

“No tenemos nada que hacer, Ricardo, están muy por delante”, comentó el presentador de La Resistencia a Castella, que ironizó: “Esas armas de destrucción masiva no las tenemos”.