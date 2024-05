Inmaculada Casal llora en Canal Sur tras la salida de Antonio Tejado de prisión: “Tengo miedo, saben dónde vivo”

“Hoy va a ser un programa difícil para mí. Un programa complicado, distinto”. Con estas palabras, y visiblemente emocionada, iniciaba Inmaculada Casal su Andalucía de tarde de este domingo 26 de mayo, la primera emisión tras decretarse libertad provisional sin fianza para Antonio Tejado por el asalto a la vivienda de la presentadora y su pareja María del Monte.

La conductora de Canal Sur, que en entregas anteriores ya se había pronunciado sobre el asunto, no pudo esconder ante los espectadores el complicado momento emocional por el que atraviesa. Y es que meses después de ser víctima de un robo con violencia en su casa, y con las pesquisas judiciales en los platós de televisión, ha vuelto a verse afectada por la última decisión del Juzgado de Instrucción que ha decretado la salida de prisión del presunto autor intelectual de los hechos.

En los instantes finales del programa, que afrontaba además la última emisión de la temporada, Inmaculada Casal aprovechó para dar las gracias a sus compañeros y al público por el apoyo brindado en una situación tan difícil para ella: “Esta temporada me ha dado mucha alegría, pero me ha cogido en un momento bajo por el suceso tan horroroso que me he sufrido en mi casa, y desde aquí quería dar las gracias sobre todo a mi Sergio Morante, que siempre ha estado a mi lado”.

Tras personalizar el agradecimiento en su copresentador y colaboradores, uno a uno, se confesó: “Estoy fastidiada. Han sido días difíciles. El programa me ha venido bien porque he pensado en otra cosa, pero ha sido algo que no le deseo a nadie”.

Casal admite que tiene miedo: “Ellos saben quién soy”

En ese momento, Valeria Vegas elogió la actitud que ha mostrado Casal durante la temporada, pese a verse protagonista de uno de los sucesos que más titulares han acaparado: “Has tenido una profesionalidad increíble que no suele tener la gente que trabaja en televisión cuando algo le toca de cerca. Todo el mundo, la gente en sus casas y los profesionales de otras cadenas, tienen que haber asumido la profesionalidad que has tenido”.

Fueron las palabras de su compañera, a la que se sumaron otros como Diego Arrabal y Teresa Baca, las que terminaron por emocionar a la presentadora, que no pudo evitar las lágrimas. “A mí no me gusta hablar del tema, dije que no iba a aprovechar este programa ni ser periodista para hablar de ello. Lo único que puedo decir es que os pongáis en mi lugar. Respeto la decisión judicial. Sabía que iban a salir en libertad, pero te digo una cosa: tengo miedo”, dijo, visiblemente emocionada.

“No puedes vivir con miedo”, le dijeron sus compañeros, que corrieron a cogerle de la mano y mostrarle su apoyo. “Ellos saben quién soy, dónde vivo, quién es mi familia, cuándo salgo, a qué hora entro...”, argumentó Casal. “Yo he sido siempre una persona muy valiente...”, añadió.

Finalmente, la conductora de Canal Sur zanjó: “Me quedo con una palabra ante los momentos difíciles, resiliencia. Todo pasa por algo y me voy a hacer fuerte. Me he encontrado con gente como vosotros, y como los espectadores, que me han apoyado mucho”.