'Supervivientes' recibió entre algodones a un Ángel Cristo que se les rebeló con su versión: “Aquí tenéis la verdad”

Como habíamos avanzado, la gala 12 de Supervivientes: Conexión Honduras se saltó el Código Ético de Mediaset para acoger a Ángel Cristo en plató tras haber sido expulsado por huir de la playa y añadir declaraciones machistas a su escapada. La noche de los hechos, el formato firmó su mejor cuota de audiencia en tres años, por lo que no quisieron renunciar a contar con él de nuevo.

Por ello, este domingo, el reality recibía entre algodones al que había puesto en peligro al equipo, al programa entero y a él mismo, para que se explicara “como quiere y con tiempo”, según describía Sandra Barneda.

Su “gallina de los huevos de oro” de la presente edición se sentaba frente a la presentadora con la cinta roja original en la frente, que se había hecho por su padre, y la lanza que le había caracterizado. Lejos de recibir reprimenda, lo único que hizo el programa fue negarle la bienvenida de sus seres queridos en plató, por no acogerle con honores al haber sido expulsado disciplinariamente.

Sin embargo, sí que la presentadora se cuidó de tratarlo con sumo cariño, cuidados y sin ningún tipo de “akelarre” para que pudiera relajarse. Lo primero que le pidió es que hiciera autocrítica, y así lo hizo: “Me arrepiento de las últimas palabras que dije, solo puedo pedir disculpas a la gente que le haya podido ofender. Me expresé mal”, aseguró sobre los comentarios machistas que vertió.

Continuó: “Elegí unas palabras no adecuadas, generalicé, no lo intento justificar pero fue porque he vivido un año muy duro. No soy machista, me he criado toda la vida con mujeres, las valoro muchísimo más que a cualquier hombre. Al decirme Aurah que 'pobrecita mi exmujer y que entendía que viera poco a mi hija', en ese momento exploté y me llevó a un límite en el que creía que jamás iba a llegar”.

Sobre dichas palabras, Barneda señaló que debe haber “tolerancia cero ante estos comentarios. Me alegro que hayas reflexionado, que públicamente digas que esas frases no son acertadas y que no lo piensas y te quiero creer. Quien te hace sufrir injustamente es un ser humano malvado, da igual hombre o mujer, espero que no sea una limpieza de imagen”, expresó de forma muy serena y él confirmó.

El “inquietante” cambio de actitud de Ángel Cristo y sus intenciones al fugarse

Durante la gala, el recién llegado se mostró con una calma y tranquilidad a la hora de explicarse que despertaba dudas en Barneda: “Eres súper inquietante porque no sé quién es el Ángel real, el que está aquí con un tono bajo o el que se enfada. No sé qué te pasa por la mente”, confesaba la presentadora.

A lo que él respondía lo siguiente: “Yo he sido yo mismo todo el concurso y se ha podido ver. Y ahora mismo estoy muy sensible porque volver a la civilización ha sido un golpe. En general soy una persona muy tranquila, que le gusta el silencio, la paz y hoy no tengo por qué enfadarme. Allí me atacaban muchísimo y no entendía la razón”.

Al ser preguntado por la decisión de saltarse el perímetro de seguridad y fugarse: “De pequeño cuando, mi madre me echaba de casa, me iba durante horas al bosque, durmiendo en una encina. En el concurso no pensé en irme y no volver, en que me expulsarían disciplinariamente. Necesitaba irme de la playa, me vi caminando, no sabía cómo volver, fui en una dirección que pensaba que había playa. Pero cuando pasas esos límites es selva, y tardé en darme cuenta del peligro que corría”, lamentó.

Con todo ello, concluyó en que le gustaría retomar su relación con Aurah: “Me encantaría reconciliarme con ella y Blanca, creo que me llevo a Arkano de amigo pero sobre todo a Gorka”.

La “verdad” de Ángel Cristo sobre Arantxa del Sol y la versión del programa

Para hablar de lo ocurrido con Aranxta del Sol le mostraron un vídeo de lo que ella había explicado y él la contradijo: “Ella no me dio una colleja, me dio tres puñetazos. Me los dio aprovechando que no había cámaras pero sí testigos que le llamaron la atención. Eso es lo que pasó. Lo vio Kiko, Javi, Marieta, Miri, el lanchero y el inspector”.

Pero Barneda señaló que la compañera había hablado de colleja y que si hubiera sido distinto el equipo hubiera actuado. Momento en el que Cristo amenazó con contar la verdad y lo acabó haciendo: “El lanchero y el inspector informaron al equipo pero desde dentro del programa se me recomendó que para no reavivar mis problemas de violencia de género, no diera importancia a este asunto y dejarlo pasar”.

La presentadora le llevó la contraria: “Se te repitió varias veces que si te habías sentido agredido y dijiste que no, que mejor dejarlo como estaba y querías que te pidiera perdón”. Algo que negó Cristo: “Nunca dije que no, se me recomendó dejarlo pasar. Lo único que sé es que si eso lo hubiera hecho yo, de mí hacia ella, se me habría expulsado al momento. Me habéis pedido la verdad, aquí tenéis la verdad”, sentenció.

Para añadir más detalles: “Se me dijo que venía de un año complicado, que mejor no comentarlo porque se podía reavivar el tema. Dije a los responsables que le daría un margen para que se disculpara, porque le habían envenenado, porque un error lo tiene cualquiera y si me hubiera pedido disculpas se habría quedado en una anécdota”.

Pero Barneda insistió en que no tenía sentido lo que decía: “Te hemos pedido que expreses tu versión, porque no tenemos nada que esconder pero la verdad es otra. A nosotros nos daría igual que se avivara ningún tema, porque el agredido eras tú, por lo que no tendrías problema. Tu decidiste darle una oportunidad como dices”.

Y tras el rifirrafe, la gala continuó protegiendo entre algodones a Ángel, sentándolo en el sofá y deseándole que lo pasara bien en su reencuentro con sus seres queridos.