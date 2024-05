'MasterChef 12' vivió la expulsión más lacrimógena por despedir a uno de los más queridos: “¡Qué horror!”

MasterChef 12 arrancó una semana en la que duplicaría las entregas, con una de las despedidas más lacrimógenas por la expulsión de Pulga. Ocurría tras unos retos exigentes en los que ocurrió algo inédito “por primera vez en la historia del programa”.

Todo ello en una noche en la que los aspirantes se enfrentaron a elaboraciones para comensales con alergias.

Además de protagonizar una prueba por equipos “loca” para Celeste que se echó a las espaldas una de las peores capitanías dobles.

Primera prueba con alergias y el brillo de Alberto

La primera prueba retó a los aspirantes a tener en cuenta las alergias o las intolerancias alimentarias de los comensales y ofrecer alternativas.

Gonzalo se quedó a medias con un plato sin gluten al que le faltó técnica, como Alberto que también evitó el gluten de forma “maravillosa” en unas tortitas, María elaboró una torrija que no encantó, Pulga hizo unos buñuelos sustituyendo las fresas por otros frutos “insulsos”, Ángela fue de las pocas que acertó, Samya tuvo que evitar el marisco en un 'crumble' y Celeste también enamoró a su comensal.

Por la valoración hecha por los comensales y por los jueces, el plato ganador fue el de Alberto que se incluirá en el libro del programa

Prueba de exteriores con la “locura” de Celeste por una doble capitanía

A continuación, aspirantes y equipo se trasladaron a las Barrancas de Burujón (Toledo), un paraíso donde se refugian aves amenazadas. Los aspirantes formaron dos equipos capitaneados ambos por Celeste. Ella misma los formó señalando a Ángela, María y Gonzalo como sus favoritos vestidos de azul y a Samya, Alberto y Pulga como su “infierno” de rojo.

Todos tuvieron que diseñar un menú para 60 comensales, entre los que se encontraban amantes de la naturaleza, defensores de su flora y su fauna, y personalidades de la zona.

Como auguraba Celeste, el drama se montó en el equipo rojo totalmente perdidos sin instrucciones, falta de ingredientes, mala gestión del tiempo... un desastre que en gran parte achacaron a la estresada capitana. La gran bronca la tuvo la líder con Alberto por un malentendido con la cebolla.

Finalmente lograron servir el menú a los comensales y dar paso a la valoración de los jueces, algo a lo que temía con creces Celeste. A por ella fueron desde el principio, que le pidieron que hiciera autocrítica: “Ha sido una auténtica locura”, aseguraba la aspirante mientras lamentó que Alberto y Samya intentaran “boicotearle” sin éxito.

Como era de esperar, los ganadores fueron los azules y Ángela se alzó como “la mejor de la prueba”.

Prueba de eliminación con el drama de Pulga

Celeste, Alberto, Pulga y María aparecieron en cocinas con los delantales negros para enfrentarse a uno de los retos más conocidos del talent culinario: los duelos. Pulga fue el primero en descubrir que le tocaba replicar un postre y escogió a Alberto para batirse en un duelo culinario.

“Por primera vez en la historia de MasterChef” ninguno de los dos pudieron acabar la elaboración en el tiempo esperado, por lo que no se salvó ninguno. No solo eso, si no que como Ángela había intentado ayudar a Pulga también recibió un delantal negro y tuvo que bajar a cocinar.

A Pulga y a Alberto se le sumó Celeste en el nuevo reto de replicar otro postre. Al consumir el tiempo, los ganadores fueron Celeste y Alberto.

Por lo que el último reto se lo jugaron Pulga y María con una salsa carbonara. Él no logró el sabor esperado, entregó una elaboración “tibia” que no convencía y provocaba sus lágrimas. Mientras ella sí acertó con su plato.

Ante tal diferencia de resultado, la deliberación fue clara: “El aspirante que debe abandonar las cocinas es Pulga”. Su marcha fue una de las más lacrimógenas, al transmitir su rabia por acabar el sueño que tanto deseaba. “Qué horror!”, decían los compañeros al verle contener la emoción.