Malú respondió a Risto si se “había hecho un Shakira” con Albert Rivera: “No, Malú se ha hecho un Malú”

El final de temporada de Viajando con Chester tuvo entre sus protagonistas a Malú, que habló con Risto Mejide sobre su ruptura con Albert Rivera. De hecho, el presentador preguntó a la cantante si se había “marcado un 'Shakira' con Ausente”, una de sus últimas canciones, en la que se escuchan frases como “no entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo” y “eres un extraño que pasea por mi casa”.

“Si es un 'Shakira' llevo marcándome 'Shakiras' desde los 15 años. Me encanta el momento de 'Malú se ha hecho un Shakira'. No, Malú se ha hecho un Malú”, respondió la artista, que lleva toda su carrera contando las cosas “buenas, malas y regulares” que le ocurren en su vida a través de sus canciones, “lo que pasa es que a nadie le parecía tan interesante como para analizarlas”.

“He vuelto a hacer lo mismo que he hecho durante toda mi vida: contar una historia de dolor, real, de una tarde de charla de estómago y de soltar todo lo que llevas dentro. Es una tarde de lágrimas. Una realidad, un dolor. Es lo que he hecho. No he hecho nada más que contar como yo me sentía”, añadió Malu. Es más, reconoció entre risas que los artistas tienen “la coña” de que necesitan dramas en su vida para hacer bien su trabajo: “Si somos felices todo el rato nos salen mierdas. Todo te sale fatal, las canciones son una mierda y los shows son horrorosos”.