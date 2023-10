El micro abierto, con enfado incluido, de Mayka Navarro en Telecinco: “¡Me cago en la puta!”

Divertido momento el de este jueves en Vamos a ver a costa de Mayka Navarro. La veterana colaboradora de los programas de Unicorn Content estaba dispuesta para una conexión en directo desde Barcelona, para informar sobre las novedades en el caso de presunta agresión sexual de Dani Alves, cuando unos problemas con la conexión provocaron su enfado. Su enfado, para más inri, captado por las cámaras.

Lo cierto es que el magacín ya había tenido una primera conexión infructuosa para informar del caso. En un segundo intento, Joaquín Prat y Patricia Pardo explicaban que el exfutbolista había cambiado de abogado, Cristóbal Martell. “Me gustaría saber, por parte de Mayka Navarro, quién deja a quién”, preguntaba la copresentadora, dando paso a la periodista. “A ver si ahora tenemos más suerte...”, añadía el presentador.

No obstante, Navarro seguía sin recibir señal. “Pues no tenemos esa suerte, ¿verdad, Mayka?”, decía el presentador con resignación tras unos 10 segundos de silencio de la compañera. Lo que no esperaba nadie en plató era la reacción de hartazgo de ella por los problemas técnicos. Muy seria, se quitaba airada el pinganillo: “¡Me cago en la puta!”.

“Ahora que era cuando no teníamos que escucharla, la hemos escuchado”, comentó con humor Manu Carreño, presente en la mesa. “No vamos a volver con ella, ya se ha cagado en quien se tenía que cagar”, ironizó un divertido Prat, antes de cambiar de tema.