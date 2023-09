Miki Nadal cierra su semana como presentador de 'Zapeando' con ironía: “Soy un puto parche”

Miki Nadal se ha puesto este viernes 1 de septiembre al frente por última vez de Zapeando, después de estar de presentador suplente durante la semana. Tras un mes de agosto en el que María Gómez, Quique Peinado, Valeria Ros y él han estado cubriendo a Dani Mateo por sus vacaciones, el eterno colaborador del espacio de las sobremesas se ha tomado con humor su posición.

Nada más empezar, el aragonés definía el suyo como “el programa de laSexta lleno de cómicos y cómicas cutres”, tirando de humor sardónico. Luego se corregía: “Sois unos cómicos y cómicas fantásticas, y por eso os merecéis este aplauso”. Cuando Maya Pixelskaya matizaba que ella no se consideraba humorista, él la corregía: “Todo el que viene a este programa, y es mucha gente, lo consideramos cómico”.

Acto seguido, Nadal avisaba a sus compañeros: “Yo ya me despido. Es mi último día de presentador durante esta semana. Espero que la vida me dé más oportunidades”. Después de que sus compañeros pidieron “una oportunidad para el chaval”, él mismo se resignó, siempre en tono de humor, y decidió no insistir: “Si estoy aquí sustituyendo... Soy un puto parche”.