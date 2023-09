Nagore volvió a 'GH VIP' como colaboradora dos meses después de decir “eso ya no me motiva”

El plató de GH VIP recibió este martes a una vieja conocida. Tras un tiempo alejada de Telecinco, Nagore Robles reapareció como colaboradora del Límite 48 horas presentado por Marta Flich, retomando su papel de tertuliana de realities.

Nagore habla de su relación actual con Mediaset y desvela que ha rechazado GH VIP: "Cuando vaya será de presentadora"

“Quiero saludar a nuestros colaboradores, ¿es posible que tengamos a los mejores del entretenimiento? Sí, es posible”, anunció la conductora de Gran Hermano, que dio la bienvenida con honores a la nueva incorporación: “¡Qué ganas tenía de verte, Nagore!”. Esta, como si se tratase de un redebut, celebró incluso su primera intervención.

Esta reaparición de Nagore llega apenas dos meses después de que declarase que ya no le motivaba ser colaboradora de realities, y tras su salto a presentadora de Pesadilla en El Paraíso. “Me contrataban para ser puñetera y lo hacía bien, pero eso ya no me motiva. Al final, lo que tenía que hacer era encender el plató y crear controversia, pero estar así durante años… He llegado a cansarme de mi misma. Me gusta hacer cosas nuevas porque si no pierdo el ritmo y la energía y eso no me parece justo”, dijo entonces.

De hecho, la televisiva desveló que había rechazado participar en GH VIP porque apuntaba mucho más alto: “Cuando vaya a Guadalix será como presentadora”, declaró, como recogimos.