Nagore habla de su relación actual con Mediaset y desvela que ha rechazado GH VIP: “Cuando vaya será de presentadora”

En el plantel de rostros de Telecinco hace un tiempo que no figura Nagore Robles, quien durante años ha sido agitadora estrella de todo debate de reality y que dio el salto a presentadora del género este mismo año, en Pesadilla en El Paraíso 2. Una ausencia que ha llamado la atención del público y que la propia protagonista ha explicado desvelando cuál es su situación actual en Mediaset.

La televisiva ha sido la última invitada a El Guacal, el podcast de Alexsinos, donde ha hablado abiertamente de sus inicios en televisión y de cómo se plantea el futuro en el medio en el que lleva trabajando cerca de dos décadas.

“Sigo ligada a Mediaset en cierto modo con algunas publis y estoy segura de que volveré a hacer algo con ellos”, responde abiertamente Nagore tras ser preguntada sobre si sigue vinculada por contrato al grupo de comunicación, según declaraciones al programa que recopila Podimo. Recordemos que tras años como tertuliana y colaboradora dio el salto a presentadora en Baila conmigo de Cuatro, y también en la segunda edición de Pesadilla en El Paraíso a principios de año.

Su balance hasta ahora es claramente positivo: “He aprendido mucho, he evolucionado y me han dado oportunidades muy buenas. Empecé dentro de un reality, he sido colaboradora en un montón de programas y presentadora. Con algunos mejor no haber estado, pero como en todos los curros, a otros los he admirado muchísimo y ha habido mujeres que me han enseñado un montón”, expresa la vasca, personificando en dos compañeras: “Sandra Barneda me ha enseñado muchísimo, evidentemente, me protegía mucho, me daba muchos consejos. Emma García me ha enseñado un montón y solo con una mirada ya nos entendíamos”.

Su objetivo actual: ser presentadora de 'Gran Hermano'

En la actualidad, Nagore cierra su página como colaboradora de realities, a pesar de que ella misma se define como “la mejor”: “Me contrataban para ser puñetera y lo hacía bien, pero eso ya no me motiva. Al final, lo que tenía que hacer era encender el plató y crear controversia, pero estar así durante años… He llegado a cansarme de mi misma. Me gusta hacer cosas nuevas porque si no pierdo el ritmo y la energía y eso no me parece justo”, expresa en la citada entrevista.

Tampoco se plantea en estos momentos volver a concursar en uno de estos formatos, a pesar de que según dice, ha tenido ofertas. “Me han ofrecido Supervivientes. Iba a ir al de Mila Ximénez y otra vez iba a ir, me pusieron todas las vacunas y al final, tenía que estar trabajando en otro sitio y consideraron que no hacía tanta falta. Cuando se enteraron de que estaba con Sandra me dijeron que sí querían que fuese, pero ya dije que no, que la oportunidad había pasado ya”.

Nagore Robles también desvela que ha sido propuesta para formar parte del casting de GH VIP, pero su objetivo televisivo en estos momentos es mayor: “He dicho que no, que cuando vaya a Guadalix será como presentadora”, zanja.