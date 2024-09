Nuria Roca y Juan del Val hablaron con ironía sobre las parejas abiertas: “Lo otro nos convierte en animales”

Nuria Roca y Juan del Val hablaron este domingo en La Roca sobre las relaciones abiertas, uno de los temas que lleva años persiguiéndolos. Como mínimo desde 2017, cuando Del Val dijo en El Hormiguero que la fidelidad le parecía “muy aburrida” y Roca le dio la razón: “No quiere tener una persona al lado que no esté viva, que no desee. Otra cosa es que no quiera estar conmigo”.

La pareja nunca ha dicho públicamente que su relación sea abierta, pero hay quien piensa que sí lo es. Este domingo ni lo confirmaron ni lo desmintieron, pero sí dejaron clara su postura. “Estoy a favor de las relaciones abiertas sabiéndolo. Es decir, la mayoría de relaciones no saben que son abiertas, y por eso existen estas confusiones”, aseguró ella.

Él, en cambio, se mostró irónico: “Estoy totalmente en contra de la pareja abierta. Las parejas que realmente se quieren tienen que ser monógamas porque lo otro nos convierte en animales. No se puede tolerar que la gente viva como le dé la gana. No me parece bien. Creo que las parejas tienen que ser siempre fieles en todo caso y en todo momento, desde el principio y hasta el final. Todo lo demás es una guarrería”.

Sus compañeros le pillaron enseguida la broma, y él la confirmó poco después: “Estoy pensando en la gente que quiere sacar un titular y están jodidos”. Por tanto, parece que sigue pensando lo que lleva años defendiendo: que la fidelidad es muy aburrida.