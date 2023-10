'La Ruleta de la Suerte' vivió una situación negativa inédita en sus 17 años en Antena 3: “Habéis hecho historia”

Situación inédita la que ha ocurrido en La Ruleta de la Suerte este martes 3 de octubre. Hasta ahora, el concurso presentado por Jorge González contaba con un premio de consolación que entregar a cada concursante que había concluido con el marcador a cero; es decir, sin haber recaudado nada. En caso de darse esta circunstancia, la norma había hecho que solo hubiese un participante, de los tres que compiten en cada entrega, que se fuera de vacío.

Sin embargo, esta vez han sido dos de tres. Mientras Irene pasa a jugar la Gran Final con más de 4.525 euros en su marcador, Fares y Sandra se veían como al principio del concurso, con 0 euros.

“Dios mío. Habéis hecho historia, me lo acaban de decir. Estamos dando 100 euros de consolación a un concursante y otros 100 euros a otro. Otras veces hemos dado 100 a uno, pero había otro que tenía 50, 25... Pero 100 y 100 nunca había pasado”, explicaba el presentador. “Esto de que haya una concursante que se vaya con un montón de pasta y los otros dos, no... No había pasado nunca”.

Eso sí, ambos se lo tomaron con bastante humor y celebraron irse de vuelta con esos 100 euros. Mientras tanto, Irene no logró superar una complicada prueba final, quedándose en todo caso con un sustancioso premio.