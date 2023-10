'Salvados' se adentra en la Legión para hacer justicia: “Entró un tiro directo al pecho a 14 metros de distancia”

Salvados se adentrará este domingo 5 de noviembre en el mundo de la Legión en busca de justicia. El programa de laSexta ofrecerá el reportaje titulado Caballero Legionario, en el que se recogerán testimonios sobre el fallecimiento de Alejandro Jiménez Cruz, militar muerto en 2019 durante unas maniobras con fuego real en el campo de tiro de Agost (Alicante).

Entre las voces que charlarán con Gonzo está la de un chico que vio cómo moría su compañero y rompe su silencio en televisión para arrojar luz acerca de un caso sobre el que han planeado muchas sombras: “En ese momento se palpó el pecho varias veces, gritó 'me han dado' y se desplomó” (...) “Esa misma noche llega el capitán y me dice 'maricón de mierda, no llores. Aquí has venido a morir y, si no, te vas a trabajar a Mercadona'”, relata en la promo.

“Los mismos que abrazaban a los padres luego eran los que mentían”, revela el testimonio, que cansado del “circo” se dedicó a grabar a sus superiores en busca de pruebas que demostrasen que lo que había sucedido no era un accidente.

En laSexta también hablará el padre del fallecido: “Me dijo el guardia civil que me llevaban mintiendo desde el minuto cero”. “Entró un tiro directo al pecho a 14 metros de distancia”, cuenta a Gonzo, al tiempo que apunta: “Era un fuego real, pero la protección no era real”. “Estamos a tiempo todavía de hacer justicia”, zanja el compañero.