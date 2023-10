'Salvados' sentó a un israelí y a un palestino para dialogar: “Israel tiene que pedir perdón al pueblo palestino”

“El odio sin fin” se titulaba la entrega de Salvados de este domingo, 22 de octubre. Un programa que se emitía dos semanas después del trágico 7 de octubre, cuando Hamás asaltó Israel.

Para hablar del conflicto, Gonzo entrevistó a Salah Jamal, palestino de 79 años, y también escuchó a Ofer Laszewicki, israelí de 35. Con ambos habló de su infancia, de cuál es el primer recuerdo que tienen de la guerra, cómo les ha afectado durante su vida y cómo sienten lo que está ocurriendo en la actualidad.

Pero antes de finalizar el programa, el presentador preguntó a ambos si aceptarían sentarse el uno con el otro, compartiendo mesa un palestino con un israelí y viceversa. “No tengo ningún problema” empezaba respondiendo Jamal para añadir que la conversación podía ayudar a los espectadores: “Al español en general a que actúe según su conciencia, y que chille, salga a la calle y diga que basta”.

Mientras que Laszewicki también aceptó: “Sí estoy dispuesto a que se siente un palestino y hablar con él, porque no nos queda otra. No va a ser una situación fácil pero no queda otra”.

Por lo que ambos entraron a la habitación, se dieron la mano y se sentaron en la mesa, uno frente al otro con Gongo de mediador. Empezaron contándose quiénes eran y de dónde era cada uno. Cuando el palestino escuchó que el israelí viajaba con frecuencia allí: “Qué suerte que puedas ir y volver como te da la gana”, cuidando el tono, a lo que el interlocutor detalló: “Sí, suerte. En las colonias tengo acceso pero no puedo entrar a las zonas de control palestino”.

Preguntados por cómo se estaban sintiendo, Laszewicki habló de la complejidad de la situación: “Es un momento particular el que estamos viviendo, traumático y doloroso y requiere de un ejercicio de valentía por nuestra parte hacer esto y mostrarnos en abierto con cámaras y ante todo el país explicando nuestra historia”.

Momento en el que Gonzo le preguntó si creía que Israel debía pedir perdón al pueblo palestino, y este afirmó: “Israel tiene que pedirle perdón al pueblo palestino, la historia sobre la que está construido mi país infringe un drama al otro pueblo”, reflexionó. Una respuesta que dejó “satisfecho” a Jamal. Eso sí, el israelí señaló que no comparte “que se nos catalogue como fuerza de ocupación a todos los israelíes”.

Para acabar, el presentador agradeció la disposición de ambos: “Gracias por el ejemplo que acabáis de dar aquí, sentándoos el uno con el otro, mostrando discrepancia pero con el tono que lo habéis hecho”. Ambos se miraron y volvieron a darse la mano, deseando que “lleguen tiempos mejores”.