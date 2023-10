Aitana Bonmatí, en 'Salvados': “No nos sentimos seguras en nuestro lugar de trabajo”

Aitana Bonmatí protagonizó la nueva entrega de Salvados, de este domingo 15 de octubre que, casualmente, esperó hasta la finalización del partido de la Selección para emitirse en laSexta.

La campeona del mundo, también considerada mejor jugadora del Mundial y nominada al Balón de Oro, habló con Gonzo sobre la lucha de las futbolistas por conseguir mejores condiciones.

La futbolista de la Selección Española reflexionó sobre que “en la vida todo el mundo tiene que pelear mucho, pero aquí [en el fútbol] ser mujer y estar en una época de cambio, transición, en el que aún queda mucho por hacer, significa seguir peleando. Faltan muchos años para llegar a esa igualdad y espero que algún día lleguemos y que nos podamos dedicar a lo que realmente nos gusta”.

El presentador recordó cómo tras la huelga, las jugadoras lograron un sueldo mínimo profesional de 21 000 euros al año, mientras el de los jugadores de primera división 182.000 euros al año y el de segunda llega a los 75.000. A lo que la deportista respondía: “El nuestro es un sueldo bajo porque nuestro trabajo es 24/7, de lunes a domingo, implica viajes, fuera de casa (...) Y la desigualdad es obvia, no pedimos cobrar lo mismo que los hombres porque no creemos que deba ser así, simplemente unas condiciones dignas en una apuesta que hemos demostrado que da beneficios”.

Por ello, Bonmatí explicó que al recoger reconocimientos ha “aprovechado el foco para reivindicar lo que merecemos. Igual que a generaciones anteriores les ha tocado luchar por cosas peores. A nosotras nos ha tocado esto, tenemos altavoz y lo hacemos por nosotras y por dejar un futuro mejor. A las mujeres pero en realidad a la sociedad, porque aquí ganamos todos”.

De la protección a Jenni Hermoso, a la reacción ante la pregunta sobre Rubiales

Preguntada por el momento en el que se convirtieron en campeonas mundiales: “Estoy muy orgullosa de lo que hemos conseguido, algo único que voy a recordar toda la vida y que todo el trabajo que hemos hecho cada una a lo largo del camino ha valido la pena”.

Sin embargo, confesaba la “rabia” que siente al pensar que el beso de Rubiales empañara la celebración: “Todo nuestro mundial ha quedado tapado pero si sirve para dejar un buen legado y mejores condiciones a las siguientes generaciones habrá merecido la pena aunque haya sido de esta forma. Habrá merecido la pena aunque haya nublado nuestro mundial”.

Sobre si fue testigo de la manipulación y/o coacción a Jenni Hermoso: “No puedo hablar de algo que no vi. Tampoco quiero profundizar en un tema que no debo, porque está en juicios y no quiero interferir en nada que le pueda dañar a Jenni. Me gustaría respetarla al 100%”, expresó.

Gonzo quiso saber de otras situaciones que hayan sufrido: “Nosotras queremos un trato profesional, lo que se vio no es nada profesional. Además, pedíamos cambios estructurales, a nivel deportivo donde hay margen de mejora y estábamos lejos de ser un ejemplo a nivel mundial. Es obvio que no nos sentimos seguras en el lugar de trabajo en el que estamos”, sentenció.

Para acabar, opinó que el hecho de ganar el Mundial les ayudó: “Cuando ganas se te escucha más, eres más visible, tienes más repercusión”. Por lo que el presentador le preguntó si creía que Rubiales hubiera preferido que no lo ganaran. “Hostia, ¿te tengo que contestar?”, dijo ella y Gonzo sonrió: “A mí la reacción me puede valer”, zanjaron.