La no dimisión de Rubiales llega a televisiones de todo el mundo: “Es un desubicado y un soberbio”

La polémica surgida por el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso centra la atención de los medios de comunicación dentro y fuera de España. Si en nuestro país es la noticia más destacada en todos los periódicos y programas de televisión, para los medios internacionales no es un asunto menor que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) besara a la jugadora mientras se celebraba la victoria de España en el Mundial femenino de fútbol.

La presión había crecido sobre Rubiales en los últimos días. Este viernes, sin el apoyo de muchos clubs de fútbol, y tras el comunicado en el que Hermoso pedía “medidas ejemplares” contra el directivo, se esperaba su dimisión. Pero lejos de dar el paso, se aferró al cargo.

La sorprendente decisión del presidente de la federación saltó de inmediato a las principales televisiones del mundo. La BBC empezó su boletín de noticias con esta información de última hora, cuyos detalles amplió desde Madrid, en riguroso directo, el corresponsal de la cadena británica.

También conectó con la capital española FRANCE 24, el gran canal de información galo, que puso el acento en el principal alegato de Rubiales: el beso que dio a Jennifer Hermoso, dice ahora, fue consentido porque le pidió permiso.

El noticiario de Al Jazeera English, la cadena de televisión más potente de Oriente Medio, abrió su sección de deportes con las últimas novedades llegadas desde España, a las que se dio absoluta prioridad sobre otros titulares deportivos.

Las menciones se multiplicaron en otras televisiones europeas destacadas como la RAI italiana (que, además de llevar la noticia en sus boletines, le dio total prioridad en su página web), la portuguesa RTP, la británica Sky News y la alemana ZDF.

Al otro lado del Atlántico, en América, el anuncio de Luis Rubiales se produjo cuando la maquinaria informativa se estaba poniendo en funcionamiento a primera hora de la mañana.

El canal Todo Noticias, referente para los argentinos, habló largo y tendido sobre la polémica cuestión. “Es impresentable todo lo que dice Rubiales. En primer lugar, porque habló de un consentimiento que no se ve”, expresó el presentador del noticiario. “Es ella la que tiene que dar su versión de los hechos, no hablar él por ella”, puntualizó su compañera. “Estamos en presencia no solamente de un desubicado, por lo que hizo, sino también de un soberbio”, remató el periodista.

La colombiana Caracol TV y la mexicana Televisa también se apresuraron en llevar a titulares la comparecencia del presidente de la federación española de fútbol. El origen de la polémica se ha ido comentando con todo lujo de detalles en los últimos días en los principales programas deportivos de las televisiones latinoamericanas.

CNN, ABC, CBS y Fox News, las grandes emisoras estadounidenses, también informaron de la controvertida decisión de Rubiales en sus páginas de internet y, muy probablemente, le dedicarán una amplia cobertura en sus respectivos informativos.