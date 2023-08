Alexia Putellas defiende a Jennifer Hermoso tras el discurso de Rubiales: “Es inaceptable. Se acabó”

La futbolista Alexia Putellas ha querido este viernes mostrar su apoyo a Jennifer Hermoso después de la decisión de Luis Rubiales de no dimitir tras el beso no consentido que le dio a la futbolista en la final del mundial. “Es inaceptable. Se acabó. Contigo, Jennifer Hermoso”, le ha dicho, en un mensaje en Twitter.

Además, el presidente de la Federación Navarra de Fútbol, Rafa del Amo, ha anunciado este viernes su dimisión del cargo de presidente del Comité Nacional del Fútbol Femenino al ser el único miembro de la federación española que ha exigido la dimisión de Luis Rubiales durante la Asamblea que ha tenido lugar hoy mismo en Las Rozas (Madrid) y en la que el máximo jefe del organismo ha rechazado dejar el cargo.

En un comunicado, la organización navarra ha explicado que durante la citada asamblea Del Amo “ha expuesto, en la Junta de Presidentes previa, los motivos por los que considera” que Rubiales “debía presentar la dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol después de los hechos acaecidos tras la consecución del reciente Mundial; siendo el único de los presentes en hacerlo en tal sentido”.

“El presidente de la Federación Navarra de Fútbol, a pesar de las críticas externas que han surgido en torno a los tiempos de este proceso, entendía que el foro para expresar su desacuerdo con lo sucedido era, precisamente, la Real Federación Española de Fútbol. Por ello, declinó realizar cualquier manifestación pública por el respeto que, pese al desacuerdo con lo sucedido, mantiene con su actual presidente y con la institución”, ha añadido el comunicado.

Apenas unos minutos después se ha conocido que Del Amo ha presentado su dimisión como presidente del Comité Nacional del Fútbol Femenino.

Estoy triste y decepcionado.



Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) 25 de agosto de 2023

Además, tras el discurso de Rubiales, el futbolista del Betis Borja Iglesias ha anunciado su intención de dejar de jugar con la Selección Española mientras el presidente de la RFEF siga en el cargo. “Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera”, ha lamentado en Twitter.

“Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. Por un fútbol más justo, humano y decente”, ha añadido.

La AFE muestra su “bochorno”

También ha emitido un comunicado la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que es precisamente el sindicato que dirigió Rubiales durante años. Tras calificar el discurso de su expresidente como “bochornoso”, la AFE ha considerado que ante “el esperpento protagonizado, Luis Rubiales no debe seguir estando ni un minuto más al frente de la RFEF”.

“AFE confía en que el Gobierno de España adopte de inmediato las medidas encaminadas a que Luis Rubiales deje de ser de inmediato presidente de la RFEF. Nos parece vergonzoso que, nuevamente, haya intentado justificar su lamentable actitud poniendo en el foco a nuestra compañera Jennifer Hermoso, que fue la única y auténtica víctima del deleznable episodio protagonizado por Luis Rubiales tras la final de la Copa Mundial Femenina”, ha añadido.

📣‼️Luis Rubiales no debe seguir siendo presidente de la @rfef ni un minuto más.



👉🏻 #AFEFútbol confía en que el Gobierno de España adopte de inmediato las medidas encaminadas a ello.



👉🏻 La imagen del deporte español, tanto a nivel nacional como internacional, vuelve a quedar… — AFE (@afefutbol) 25 de agosto de 2023

A renglón seguido, el sindicato lamenta que “Jennifer fue quien se encontró en una posición de debilidad ante un superior que increíblemente ha querido presentarse como la víctima con sus explicaciones en la Asamblea”. La AFE considera, asimismo, que tras esta Asamblea, “la imagen del deporte español, tanto a nivel nacional como internacional, vuelve a quedar seriamente dañada por Luis Rubiales, que con sus acciones cada día pone más en peligro la candidatura de España para organizar el Mundial 2030”.

“Es triste observar cómo la imagen de una institución de la historia de la RFEF es arrastrada impunemente por las indignas actuaciones de Luis Rubiales”, zanja. Para la AFE, “Luis Rubiales no solo ha ensuciado el mayor éxito de la historia del fútbol femenino” de España, “también ha avergonzado a la sociedad española al ser el máximo representante del fútbol español en todo el mundo.

Finalmente, el sindicato se pregunta: “¿De verdad está de acuerdo con todo lo que está protagonizando este personaje o es que no hay democracia interna en la RFEF?”

En otro comunicado, el RCD Espanyol de Barcelona ha mostrado su “condena y rechazo por la manera de proceder del máximo cargo ejecutivo de la RFEF, así como por sus explicaciones y declaraciones efectuadas en el día de hoy” “En ese sentido, las imágenes que se vieron durante la celebración del Campeonato del Mundo de la FIFA logrado por la Selección Nacional Femenina son inaceptables e impropias y, una vez escuchadas las explicaciones al respecto de las mismas, nos mueven a exigir la inmediata destitución o cese del Presidente por parte de los organismos habilitados para ello”, han enfatizado.

El club también ha querido mostrar su “completo apoyo” a Hermoso. “Lamentamos profundamente que estos hechos –que están lejos de ser un comportamiento ejemplar y profesional– puedan restar protagonismo a un logro histórico conseguido por la Selección Española”, añaden, antes de concluir: “Creemos firmemente en la importancia de dar ejemplo a través de un buen liderazgo y en promover una atmósfera en la que todo el mundo sea tratado con respeto, dignidad e igualdad”