Irene Montero y Yolanda Díaz cargan contra Rubiales tras anunciar que no dimite: “No puede seguir en el cargo”

Irene Montero, ministra de Igualdad en funciones, ha criticado este viernes el discurso de Luis Rubiales y ha lamentado que “el silencio”, en alusión al fútbol masculino, “no ha funcionado”. Todo ellos después de que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) haya anunciado que finalmente no va a dimitir de sus funciones. “Tampoco funcionará desacreditar a la víctima, a sus redes de apoyo y a la demanda social feminista por la garantía del derecho a la libertad sexual”, ha expresado en su cuenta de Twitter.

El máximo dirigente del fútbol femenino también ha anunciado medidas legales contra Montero, la líder de Sumar Yolanda Díaz, el exdiputado de Podemos Pablo Echenique y la secretaria general de Podemos Ione Belarra. Ante estas declaraciones, en otro tuit, Montero ha señalado que Rubiales “busca su impunidad” y ha advertido que, frente a ello, “actúa la Fiscalía y actúa el CSD para proteger a la jugadora, para decir no al machismo y para garantizar el derecho a la libertad sexual”. “Ahora más que nunca, Jenni Hermoso, no estás sola”, ha proclamado. La ministra en funciones ha recordado hoy en una entrevista en RNE que no es necesario que se ejerza violencia o intimidación “para que haya una vulneración de la libertad sexual de una mujer”. También ha destacado esta mañana que ante la falta de consentimiento “hay que desplegar todas las medidas”.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, que también ha sido nombrada directamente por Rubiales en su discurso, no ha tardado en contestar a través de su cuenta de Twitter: “El Sr. Rubiales sigue sin saber dónde está ni lo que ha hecho. No está a la altura. Debe dimitir ya y ahorrarnos el bochorno”.

Unos pocos minutos más tarde, después de que Rubiales anunciara que no iba a dimitir, Díaz ha calificado de “inaceptable” lo ocurrido hoy en la Asamblea de la Federación. Además, ha sido rotunda con la acción que debe tomar el Gobierno: “Debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas”. Finalmente, ha pedido la dimisión de Rubiales: “No puede seguir en el cargo”.

Por su parte, la ministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que el consentimiento “no lo decide el agresor, lo decide la mujer”. Ha calificado también en esta red social el discurso de Rubiales como “violento y mafioso” y ha admitido que “no funcionará contra un país que ya ha cambiado”. “Todo el mundo sabe ya la clase de hombre que es”, ha publicado Belarra. Asimismo, ha pedido actuar al Consejo Superior de Deportes “para que Rubiales no siga ni un minuto más en este puesto” y ha sido clara respecto al papel de las instituciones: “Las mujeres españolas tienen que ver cómo las instituciones les protegen de un discurso muy peligroso que justifica y defiende la violencia sexual”.

Mónica García, la portavoz de Más Madrid, tampoco se ha quedado callada ante las declaraciones de Rubiales. En su cuenta de Twitter, asegura que la única respuesta aceptable era “pedir perdón y marcharse”. Según García, el discurso del presidente de la RFEF ha estado “lleno de machismo, revanchismo e incluso culpando a Jenni Hermoso”. También ha pedido al CSD que inicie los mecanismos para inhabilitarle.

Cuando la única respuesta aceptable era pedir perdón y marcharse, Rubiales decide hacer un discurso lleno de machismo, revanchismo e incluso culpando a Jenni Hermoso.



Desde el PSOE, una de las primeras reacciones ha sido la de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, que ha expresado su rechazo ante las palabras de Rubiales. “España ya no acepta actitudes machistas ni permite que se denigren a las mujeres”. “Cualquier ataque a la igualdad, encontrará la respuesta firme de un Gobierno feminista”, ha comunicado.

¡Que se enteren bien! España ya no acepta actitudes machistas ni permite que se denigren a las mujeres.

Todas estas declaraciones llegan después de que Rubiales haya realizado un duro discurso en el que ha cargado contra el feminismo, contra la prensa, contra todo lo que se movía. Se ha presentado como una víctima de “una cacería” contra él que lleva sufriendo, ha dicho, “cada día durante cinco años”. Ha defendido que el beso a Jennifer Hermoso fue “consentido y mutuo”. “Estoy dispuesto a ser vilipendiado por defender mis ideales y la verdad”, ha afirmado Rubiales, y ha asegurado que tiene el respaldo de muchos. “Hay mucha gente que aunque silenciada me está apoyando, diría que más que en contra”.

Mientras, en el PP sostienen que “la pelota está en el tejado del Gobierno” después de que Rubiales haya optado por aferrarse al cargo pese a las peticiones de dimisión que han llegado de diferentes miembros del Ejecutivo. “Tendrá que ver qué hacen”, apuntan las mismas fuentes.

Este mismo viernes, el número tres, Elías Bendodo, ha insinuado cierta complicidad del Gobierno con Rubiales, a cuenta de los mensajes remitidos hace años por el presidente de la RFEF a miembros del Ejecutivo, entre ellos Pedro Sánchez, que no fueron contestados. Aún así, Bendodo ha dicho que Sánchez “tenía una magnífica relación de cordialidad” con Rubiales y que “que nunca se explicó hasta dónde llegó”.

El partido de Feijóo lamenta, como ya hiciera el martes pasado la secretaria general, Cuca Gamarra, que los hechos “bochornosos” protagonizados por Rubiales hayan “empañado” el Mundial ganado por la Selección. “Los españoles no estábamos acostumbrados a celebrar grandes gestas en el mundo del deporte”, ha dicho Bendodo. “la victoria de nuestras campeonas es un hecho inédito del que nos sentimos orgullosos”, ha zanjado.

