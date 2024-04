El PSOE cierra filas con Sánchez a la espera de su decisión: “Presidente, quédate, Pedro, estamos contigo”

El mensaje público del PSOE es nítido: el partido apoya sin fisuras visibles a Pedro Sánchez frente al “acoso” de la derecha y la ultraderecha y le pide que no dimita. “Presidente quédate, Pedro quédate, estamos contigo. Adelante”, ha clamado la número dos de los socialistas, María Jesús Montero, durante su intervención en el Comité Federal de este sábado del que se ha puesto al frente ante la ausencia del líder.

El cónclave se ha convertido en una cita monográfica en torno a la posible dimisión del presidente del Gobierno. “Basta de mentiras, de violencia verbal contra él y su familia, de una derecha cada vez más ultra”, ha exigido Montero. Fuera, en la calle Ferraz, miles de militantes y simpatizantes se concentran en apoyo al secretario general del PSOE y siguen en directo la señal en abierto del Comité Federal.

“No hay duda para los socialistas: presidente, estamos contigo para darte nuestro cariño y gratitud, para decirte alto y claro que queremos que sigas siendo nuestro presidente”, ha continuado la también vicepresidenta primera del Gobierno.

Montero ha denunciado “la guerra sucia” contra Pedro Sánchez, en referencia a los audios revelados por elDiario.es y La Vanguardia que demuestran que el Gobierno del PP de Mariano Rajoy mandó a Villarejo espiar a la familia del líder socialista para “matarlo políticamente”. Hoy sabemos que la guerra sucia contra Sánchez y su familia empezó hace diez años, el mismo día que este partido lo eligió secretario general. Diez años después siguen la cacería los mismos: el PP y las asociaciones de ultraderecha“.

La vicesecretaria general de los socialistas ha presentado a un partido “volcado” con su jefe de filas pero también con su familia, a la que Montero ha dedicado parte de su intervención. “Begoña, compañera, estamos todas contigo. A las mujeres se nos mira siempre con lupa y se nos exige siempre más. Pero no queremos que se nos anule, que se nos arrincone en las casas, que se nos utilice como diana por parte de hombres machistas. Por ti, junto a ti, por todas nosotras: basta ya de este acoso, no hay derecho a que nuestros familiares también sean víctimas de esta máquina del fango”, ha dicho.

María Jesús Montero ha concluido sus palabras con una respuesta a la reflexión que Pedro Sánchez hizo en su carta pública: “Claro que merece la pena. Te necesitamos, necesitamos al mejor presidente, al mejor líder. Merece la pena que ganen los buenos”.

“Resistencia colectiva”

Tras la número dos del partido ha empezado el turno de intervenciones de otros dirigentes, ministros y líderes territoriales, que han incidido en el empuje para que Sánchez no abandone la presidencia del Gobierno. “Si bajamos los brazos ahora estaremos dando carta de naturaleza a una manera de hacer política basada en el odio, en el ataque, en ver al adversario como un enemigo. Pedro, te voy a pedir que pienses en la gente”, ha dicho el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza.

También ha tomado la palabra el candidato a la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, que ha abandonado sus compromisos de campaña electoral de las catalanas del 12 de mayo para acudir a Ferraz a trasladar también su aliento a Pedro Sánchez. “Nada me haría más ilusión, Pedro, que contar con tu presencia en la campaña lo antes posible. Te lo digo desde el respeto a tu período de reflexión personal, o primero eres tú y tu familia. Pero te digo también que nada me haría mas ilusión que contar con tu presencia ante los catalanes y catalanas en los que tanto te has volcado”.

Illa ha recordado el “ejemplo” del “manual de resistencia” del que el presidente del Gobierno ha hecho gala a lo largo de su trayectoria. Y ha llamado a que, en base a la reflexión planteada por Sánchez sobre su futuro político, esa resistencia se haga extensiva a todo el partido. “Ahora vamos a levantar una resistencia colectiva para acompañar a la resistencia individual de nuestro secretario general. Una resistencia que dice 'no' a la política que busca conquistar el poder al precio que sea”.