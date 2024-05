Extintors caducats i sense aigua calenta: les famílies denuncien “negligències” a les escoles bressol públiques de Llucmajor

Un grup de mares i pares de les tres escoles bressol públiques de Llucmajor (Fada Morgana, Penya-Segat i Trencadors) fa setmanes que denuncien les “perilloses negligències” a les instal·lacions d'aquests centres. Les Associació de Mares i Pares de l'Alumne (AMIPA) i l'Associació de Famílies de l'Alumne (AFA) de les tres escoles bressol lamenten “l'abandó institucional” del qual acusen l'equip de govern de l'Ajuntament de Llucmajor, format pel Partit Popular (PP), Vox i l'Associació Social Independent (ASI).

Les queixes de les famílies vénen per la deficiència i la manca de manteniment d'elements imprescindibles de les instal·lacions dels centres, com ara extintors caducats, l'absència d'un pla d'incendis i d'aigua calenta i la manca de revisió dels aires condicionats, del pati on juga l'alumnat o del sistema de llums. Des que el tema ha estat denunciat públicament per les famílies, l'Ajuntament de Llucmajor ja ha mogut fitxa i alguns dels elements, com ara els extintors, ja han estat revisats en un dels centres.

L'origen del conflicte

Tot i que ara la reivindicació la comparteixen els tres centres públics, afectats de manera semblant, l'AMIPA líder de les accions ha estat la de Fada Morgana, que explica que han decidit fer-ho públic perquè ja s'havien intentat altres vies. “Primer, des del mateix centre ja havien informat l'Ajuntament sobre la deixadesa de manteniment que patia. Per accelerar el procés i tenir més marge d'actuació, des de l'AMIPA vam decidir posar diferents instàncies, però com que és un tema molt rellevant i no hi havia cap indici de millora, vam decidir enviar una nota de premsa als mitjans de comunicació i fer-ho públic”, declara.

De manera més detallada, el text, redactat per un grup organitzat de mares i pares de les tres escoles bressol, volia deixar constància davant de l'Administració autonòmica, la CAIB, de la “deixadesa institucional de l'Ajuntament pel que fa a aspectes fonamentals de salut i prevenció riscos laborals”. També posen èmfasi en el “col·lectiu especialment vulnerable” que suposen els nens i nenes de zero a tres anys, per la qual cosa demanen “equilibrar els recursos a nivell polític” i que es destinin a àrees com Educació.

Des de la publicació d'una nota de premsa el mes d'abril passat, l'escola bressol Fada Morgana ha estat la primera (i, de moment, l'única) a rebre alguns canvis significatius: els extintors han estat reposats i properament es revisaran el pla d'incendis, els aires condicionats i el sistema de llums, segons els han assegurat des del Consistori. De fet, l'AMIPA ja es mostra satisfeta que l'Ajuntament “s'hagi engegat”.

“Els petits són els més vulnerables”

Tot i que ha estat l'AMIPA de Fada Morgana qui ha iniciat la mobilització, els altres dos centres s'han afegit ràpidament a les reivindicacions. L'Associació de Mares i Pares d'un altre dels centres, el Penya-Segat, explica que va saber la problemàtica quan la de Fada Morgana el va posar al corrent. “Parlem les diferents representants i ens van informar de la situació. En el nostre cas, vam revisar-lo amb l'equip directiu del centre i, efectivament, teníem les mateixes deficiències”, explica la de Penya-Segat.

En aquest sentit, l'AMIPA només tenia coneixement, a través de les docents, que hi ha un responsable de manteniment de les instal·lacions que s'encarrega d'arreglar els elements que es deterioren, “però com ho ha de fer a tots els centres, les tasques es fan molt lentament”, relata.

Tot i que les famílies asseguren que cap dels seus fills no ha patit cap inconvenient directe, l'enuig amb l'equip de govern de l'Ajuntament de Llucmajor és més que evident pel mal estat de les instal·lacions i tot el que això pot comportar. En aquest sentit, l'AMIPA creu que per part dels representants polítics hi hauria d'haver més comunicació amb les famílies, precisament a través de la seva associació. “El contacte hauria de ser més directe i proper amb els problemes de les famílies per poder resoldre'ls abans que els ciutadans ens enfadem”, declaren.

Des de l'Associació de Mares i Pares de Penya-Segat tenen molt clar que una altra part de la problemàtica recau que, per a la majoria de les famílies, el cicle educatiu de la guarderia dura molt poc. “Per exemple, per mi és el primer i el darrer any perquè el meu fill comença a l'escola d'infantil el setembre que ve. En la majoria dels casos, això provoca una manca important d'implicació de les mares i els pares, perquè no hi ha gent que vulgui participar activament a vigilar que tot es compleixi. Així és molt difícil mantenir una constància a les accions”, relata una mare. “De totes maneres, des de l'AMIPA intentarem que no es perdin de vista aquestes necessitats i un dels punts clau és continuar treballant i revisant les negligències en el manteniment”, assegura.

Les AMIPA de Fada Morgana i Penya-Segat i l'AFA de Trencadors coincideixen que abans d'aquest succés no tenien contacte, però que la problemàtica compartida ha servit per a la unió i perquè la reivindicació sigui conjunta. “El benestar i, sobretot, la seguretat dels nostres fills han de ser el més important. A més, arreglar totes les deficiències que afecten els més petits ha de tenir un caràcter urgent, perquè són els més vulnerables”, admeten des de Penya-Segat.

“Volem la guarderia en les millors condicions”

L'Associació de Famílies de l'Alumne (AFA) de l'escola bressol Trencadors comparteix amb les altres dues la problemàtica general dels extintors i del pla d'incendis. També denuncien que no s'ha finalitzat el terra de l'accés a les aules, però el seu agreujant principal és l'estat del pati on juga l'alumnat.

L'AFA relata que, des de fa quatre anys, els murs i la paret del pati no estan en unes condicions òptimes. “S'ha tancat una part i, des de llavors, no es pot fer servir. Tant l'Associació de Famílies com la mateixa escola bressol han sol·licitat de manera insistent una reparació, perquè hi havia possibilitat que els nens i nenes es fessin mal. Volem que es faci la reforma completa del pati perquè els nostres fills puguin gaudir de les instal·lacions com toca”, expliquen.

El procediment perquè les famílies de Trencadors s'unissin a les reivindicacions va ser el mateix que amb les de Penya-Segat: arran del contacte amb Fada Morgana. L'AFA argumenta que el detonant de voler publicar els fets ara ha estat la “impotència de no aconseguir que els treballs es duguin a terme” perquè volen que els seus fills “tinguin la guarderia, on passen vuit hores diàries, en les millors condicions”.

“Accelerem al màxim els possibles retards”

L'equip de govern de l'Ajuntament de Llucmajor afirma que tots els processos que ara reivindiquen les famílies estaven “iniciats o realitzats amb anterioritat”, és per això que no poden “acceptar que es digui que no s'havien realitzat aquestes tasques fins que es va traslladar per part”, asseguren a elDiario.es.

“Abans de rebre cap petició per part de les AMIPA ja s'havien realitzat les revisions dels sistemes de calefacció a les escoles bressol”, detallen des del Consistori. A més, expliquen que ja es tenia prevista la revisió dels extintors contra incendis (que cal recordar que ja han estat substituïts a Fada Morgana des de la publicació de la nota de premsa) i que durant aquesta mateixa setmana preveuen que s'instal·lin a la resta de centres educatius.

També esmenten el pla d'autoprotecció, que relaten que es va fer fa vuit anys i que està pendent de revisió. “L'empresa externa que s'encarrega dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals té en el seu contracte l'execució d'aquesta revisió, que es farà aviat”, argumenten.

A la seva nota de premsa, les famílies acusaven l'equip de govern de “mentides i mitges veritats” pel que fa a la informació que els feien arribar sobre el sistema de manteniment dels centres. La corporació municipal explica que l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament té “constant contacte” tant amb les direccions de les escoles bressol com amb les AMIPA. “En cap cas no hi ha hagut ni mentides ni mitges veritats cap a ells, sempre hem estat transparents i s'ha facilitat la informació que se'ns ha requerit. A més, ens hem compromès a accelerar al màxim els possibles retards que s'han pogut produir, en alguns casos, per temes administratius”, defensen els responsables polítics.

“El problema és la manca d'organització i de treball preventiu”

Els regidors de MÉS per Llucmajor, partit a l'oposició (juntament amb el PSOE i Llibertat Llucmajor), declaren que dies abans que la problemàtica fos pública, una representació de famílies de Fada Morgana es va posar en contacte amb ells per informar-los de la situació. Davant d'aquest fet, la formació va decidir introduir el tema a les comissions informatives prèvies al ple d'abril i també van formular una sèrie de preguntes a la regidora d'Educació, Margalida Planas (PP).

Des de MÉS declaren que, al debat, tant l'alcaldessa, Maria Francisca Lascolas (PP), com l'edil d'Educació van explicar que ja s'havia posat “fil a l'agulla” per posar remei a la problemàtica. “El problema és la manca d‟organització i de treball preventiu. Ha calgut que esclati aquest conflicte perquè l'equip de govern municipal reaccioni”, acusen els de MÉS. Per la seva banda, l'òrgan de govern local explica que al ple van donar les explicacions pertinents, les que també han relatat en declaracions a elDiario.es per a aquest reportatge.

Els ecosobiranistes argumenten que, actualment, l'Ajuntament té més de trenta serveis bàsics sense contracte, entre ells, els que afecten les escoles bressol, que són el de manteniment de centres escolars, climatització, neteja i extintors. “Ara mateix es desenvolupen de manera precària i, òbviament, això afecta el resultat final que s'ofereix”, relaten.

També coincideixen amb les famílies que els nens i nenes amb edats tan primerenques han de rebre una protecció especial per part de l'Ajuntament. “És cert que ja s'han vist les primeres actuacions, però encara en queden moltes per fer. No té sentit que un consistori amb 42 milions d'euros al banc no sigui capaç de mantenir adequadament tres escoles bressol municipals”, conclouen des de MÉS per Llucmajor.