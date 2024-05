El politòleg Eli Gallardo presenta el seu nou llibre sobre política balear: “Les fal·làcies calen a la societat”

Política i Cort van units. Per aquest motiu, i quan falten pocs dies per al primer aniversari de les eleccions del 28M del 2023, la biblioteca de l'edifici municipal de Palma ha estat el lloc escollit pel politòleg marratxiner, Eli Gallardo, per presentar el seu darrer llibre, titulat “El año que votamos peligrosamente”. Hi analitza de manera global els darrers anys de la política estatal i, en particular, l'auge de l'extrema dreta a les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig de 2023 i la seva posterior contenció en els comicis generals del 23 de juliol del mateix any.

En declaracions a elDiario.es, Gallardo compara el 23J amb el 23F del 1981 perquè “després de la porta que es va obrir amb les municipals i autonòmiques, la democràcia espanyola tornava a estar en joc”. La nit electoral del 28 de maig del 2023 va canviar totalment el rumb polític d'Espanya dels últims anys. Les eleccions autonòmiques i municipals van marcar un abans i un després, sobretot pel significatiu ascens de l'extrema dreta. I, tot i que les generals del juliol del 2023 van calmar una mica les aigües i el resultat de Vox no va ser l'esperat (va passar de 52 escons el 2019 a 33 el 2023), actualment la formació de Santiago Abascal sosté parlamentàriament el Govern balear del PP i governa amb aquest partit a municipis mallorquins com Calvià o Alcúdia o als Consells Insulars de Menorca, Mallorca i Eivissa.

A la presentació, Gallardo ha admès que després del seu darrer llibre, publicat el 2015, i a nivell més científic, no tenia previst escriure una altra obra. Però nou anys més tard aquest dijous presenta una nova narració. D'on surt la motivació? El politòleg declara que, després de vuit anys de treballar per a polítics, es va presentar a dues llistes electorals del PSIB-PSOE, just en el moment en què va canviar el cicle electoral: “Com havia perdut una mica el focus, volia entendre la nova situació , des d'un punt de vista d'experiència pròpia, però amb una anàlisi objectiva de teoria pràctica. El llibre posa el focus com calen les fal·làcies, perquè el públic no té temps ni capacitat per detectar-les. A més, això provoca una comunicació estupefaent, perquè la societat s'enganxa a les reaccions de les notícies falses. El resultat de tot això ha estat que la dreta ha tornat al seu status quo, és a dir, la normalitat és que ells governin i l'esquerra està assumint el canvi”.

Campanya a Verkami

La publicació del llibre, sota l'editorial mallorquina Rapitbook, ha estat possible gràcies a una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami. Així, el termini d'aportació es va iniciar l'u de març d'aquest mateix any i, gràcies als suports de diferents parts del territori estatal, “El año que votamos peligrosamente” ja és una realitat. Ha estat gràcies a aquest suport social i econòmic que Gallardo ha decidit treure el llibre. “Fins al febrer no vaig saber si volia publicar-ho, perquè era un treball més subjectiu que els anteriors. Aquest va ser el motiu pel qual el vaig deixar en mans dels futurs lectors i vaig posar a prova el seu interès”, confessa el politòleg.

Sobre l'estructura, l'obra consta de dotze capítols dividits en quatre parts diferenciades. S'hi analitzen diferents aspectes i temes que van propiciar el canvi de rumb polític i que es van evidenciar el 28M passat, com el cost polític de la gestió de la pandèmia, l'evolució de les diferents legislatures de Francina Armengol (PSOE), la utilització de notícies falses (fake news) al debat públic, la crispació o les campanyes electorals des de la comunicació política.

Concretament, els quatre eixos principals del llibre són el recorregut del nou cicle polític a l'onada de la dreta radical; la comunicació estupefaent i la política per al segon cervell; les eleccions de Schrödinger amb la polarització i l'abraçada de l'ós del bipartidisme; i el manual de resistència del 28M al 23J, amb la posterior legitimació del poder de Pedro Sánchez com a president del Govern central. Perquè, encara que l'obra posa el focus a les Balears, Gallardo afirma que “res no és independent, perquè s'ha d'obrir el plànol per entendre el context”. Així, al llibre, tota aquesta estructura se simbolitza amb la figura de l'Uròbor, la serp mitològica que es menja la cua, que representa el neoliberalisme.

D'altra banda, el pròleg ha estat a càrrec de la periodista, també mallorquina, Maria Eugènia Quetglas. Gallardo considera que és la persona que coneix millor la política parlamentària i de govern. “És una professional que té moltíssima experiència i que sap més del que pot explicar. A més, volia el punt de vista sobre el llibre, també des de la visió periodística”, argumenta l'autor.

Pel que fa al resultat, Gallardo explica que ha superat les seves pròpies expectatives: “De manera científica, es publica molt poc sobre la política de les Balears, a més que molt pocs mitjans aposten per una visió politològica”. És per això que es mostra molt satisfet després que persones, especialment docents universitaris, de Madrid, Sevilla, Burgos o València hagin adquirit el llibre.

Eli Gallardo, experiència en la politologia balear

Eli Gallardo és politòleg i consultor. Es va llicenciar en Ciències Polítiques i està especialitzat en Comunicació i Màrqueting per a empreses, institucions i partits polítics. De fet, durant els darrers vuit anys ha treballat com a assessor en comunicació política.

A més, ha publicat articles a diferents revistes, com Beers&Politics, la Revista d'Associació de Comunicació Política, MásPoderLocal, El Periscopi, entre d'altres. D'altra banda, la seva bibliografia la conformen els llibres “Apuntes Metecos” (2014), “Política en sèrie” (2016), “Balears, 2015. Un nou cicle polític” (2017) i l'obra que ha presentat aquest dijous “El año que votamos peligrosamente” (2024).