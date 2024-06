Ayuso cumple tres meses sin explicar a cambio de qué disfruta de un ático de lujo propiedad de unos empresarios

“¿Ático de lujo? Hay que morirse de la risa con ustedes”. Esto es todo lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho sobre su uso y disfrute de una vivienda que, a precio de mercado, supera los 1,9 millones de euros, que además es propiedad de unos empresarios vinculados a su pareja, Alberto González Amador, y que está situada justo encima del piso que ambos comparten. Tres meses después de que elDiario.es desvelara la existencia del ático, la presidenta madrileña se niega a explicar a cambio de qué ella y su novio disfrutan de la vivienda de lujo.

En ninguna de las entrevistas que ha concedido desde el 13 de marzo la presidenta madrileña ha sido cuestionada por el disfrute del ático. La mención irónica de Ayuso con la que arranca este texto fue la respuesta a una pregunta en rueda de prensa el 10 de abril de 2024. “Todo es falso, van a tener que disculparse”, dijo en esa misma intervención, un poco más adelante.

Antes de publicar la información en marzo, este medio se puso en contacto con el equipo de Ayuso, que se limitó a contestar que la presidenta no pagaba ningún alquiler en ese momento. Tres meses después, a las mismas preguntas sobre el ático, la Comunidad de Madrid responde que no tiene “nada que aportar sobre la vida privada de la presidenta”.

La propiedad del inmueble corresponde al 100% a Babia Capital SL, según publicó este medio. Esta sociedad está administrada en la actualidad por Javier Luis Gómez Fidalgo, el fiscalista que representó a González Amador durante la investigación de la Agencia Tributaria. Sin embargo, el principal propietario de Babia Capital SL, y por tanto del ático, es Jorge Pablos, como se conoce en León al empresario hostelero Jorge Carlos Pablos Alonso, según documentación a la que pudo acceder este medio. Pablos se negó a hacer ningún comentario más allá de que él no es el único dueño de la sociedad que posee el ático.

¿Quiénes son los otros dueños del ático de lujo que disfruta Ayuso? La respuesta solo puede estar en la ciudad de León. Allí mantiene una de sus residencias Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, la filial del gigante de la sanidad privada en Madrid, y figura clave en la trayectoria empresarial del novio de Ayuso. La facturación de Alberto González a Quirón Prevención se ha multiplicado por cuatro desde que el primero empezó su relación con la presidenta madrileña.

Pero no solo eso, los 350.951 euros que González Amador hurtó a la Hacienda Pública proceden del pelotazo de casi dos millones de euros con una compra-venta de mascarillas que no se hubiera podido dar si el presidente de Quirón Prevención no hubiera pertenecido al consejo de administración de la sociedad que compró el material.

A su vez, Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, está vinculado en los negocios desde hace décadas a Javier Luis Gómez Fidalgo, el fiscalista que representó a Alberto González Amador ante Hacienda y que también administra la sociedad que es dueña del ático.

Todo queda en León. El hecho de que solo el hostelero de la capital leonesa Jorge Pablos aparezca como accionista de Babia Capital SL, la sociedad propietaria del ático, puede responder a que la Ley obliga únicamente a hacer pública la titularidad de quien tenga al menos el 25% de una sociedad.

Los amigos de León y la pareja aterrizan en Chamberí

Babia Capital SL adquirió la propiedad en julio de 2023, en fechas próximas a que Ayuso y su pareja se mudaran al piso de abajo. Desde entonces, la presidenta de Madrid y su pareja vienen haciendo uso de los dos, según ha podido comprobar esta redacción.

Cuando la sociedad leonesa compró el ático situado en la séptima planta, sus dueños sabían hace meses que la presidenta madrileña y su pareja iban a vivir justo debajo. Alberto González Amador escrituró la compra de la vivienda en la sexta planta en julio de 2022, pero no acudió al Registro de la Propiedad hasta mayo de 2023, una vez celebradas las últimas elecciones autonómicas. Cuarenta y ocho horas después de registrar la compra de la vivienda, Babia Capital SL compró el ático de la séptima planta.

El ático de lujo tiene una superficie bruta construida de 176 metros cuadrados, solo algunos menos que la vivienda de abajo que figura a nombre de Alberto González Amador. El ático se divide en 155 metros de vivienda y otros 21 metros de elementos comunes, según el Catastro. Esta vivienda adicional de Ayuso y su pareja tiene cinco dormitorios –tres iguales, uno mayor y otro “de servicio”–, un cuarto de baño principal y uno menor, dos vestíbulos –uno principal y otro de menor tamaño– y una amplia terraza en la que la presidenta madrileña y el presunto defraudador han colocado una bandera de España, visible desde la calle.

