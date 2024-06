El 92% de los estudiantes superó la EBAU de junio en Santa Cruz de Tenerife

Un total de 4.242 estudiantes ha aprobado la convocatoria ordinaria de junio de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), lo que supone el 92,7% de las 4.574 personas presentadas en la fase general, a la cual dejaron de asistir 41.

Estos resultados son ligeramente superiores a los de 2023, convocatoria en la cual superó la prueba el 90,5%, correspondiente a 4.242 personas entre un total de 4.733, según ha informado la Universidad de La Laguna.

En Tenerife se inscribieron 4.152 personas, de las cuales aprobaron 3.820 (92,81%), suspendieron 296 y dejaron de presentarse 36.

En La Palma aprobaron 340 (93,15%) de un total de 369, con 25 suspensos y 4 que no hicieron los exámenes.

En La Gomera, aprobaron 58 (89,231%) de 65 y 7 no aptos y en El Hierro, el porcentaje de personas aprobadas fue del 85,7%, con 24 personas aprobadas de las 29 presentadas, no aptas 4 y no presentadas 1.

Por opciones, en Ciencias y Tecnología, hubo 2.537 personas inscritas, con 2.389 de ellas aptas (93,6%), 161 suspensas y 23 no presentadas.

En Humanidades y Ciencias Sociales hubo 1.734 inscripciones, entre las cuales se registraron 1.585 (92,25%) aptos, 133 no aptos y 16 no presentados.

En Artes, vía de Música y Artes Escénicas, aprobaron 56 de 69 inscritos (82,35%), con 12 suspensos y un no presentado. En Arte, vía de Artes plásticas, Imagen y Diseño, aprobaron 154 (93,9%) de 164 presentados, con 10 suspensos.

En cuanto a las 75 inscripciones solo en la modalidad general, aprobaron 58 personas (78,37%), suspendieron 16 y dejó de presentarse una.

El alumnado que desee presentar reclamaciones podrá hacerlo hasta este martes y, una vez resueltas, el día 21 se publicarán las calificaciones definitivas.

Quien quiera ver sus exámenes podrá solicitarlo durante los días 24 y 25 de junio y, dos días más tarde, se publicarán las citas para desarrollar este trámite entre el 28 de junio y el 1 de julio, explica la ULL.

En cuanto a la convocatoria extraordinaria de la EBAU, los exámenes se celebrarán los días 3, 4 y 5 de julio en las mismas sedes que la convocatoria ordinaria del mes anterior.

Matriculaciones en la ULL

Precisamente la Universidad de La Laguna abrió el pasado viernes el periodo de preinscripción en sus titulaciones de grado, que permanecerá abierto hasta el 1 de julio a las 14:00 horas.

Todo el proceso se desarrollará de manera virtual a través de la sección específica abierta en la página en internet de la institución académica, en la que consta el calendario detallado.

Así, el 8 de julio estará abierta la consulta para comprobar si la persona inscrita ha sido admitida en el proceso, y dispondrá de un plazo hasta el día siguiente a las 14:00 horas para realizar alegaciones y presentar documentación adicional si fuera necesario.

La primera lista de adjudicación de plazas será publicada el 12 de julio a las 10:00 horas y entre ese mismo día y el 16 del mismo mes, las personas que hayan obtenido plaza en su primera opción de preferencia podrán matricularse.

Justo en las mismas fechas será posible presentar reclamaciones a ese primer listado.

La segunda lista de adjudicación de plazas y lista de espera será publicada el 19 de julio a las 10:00 horas, y en esta ocasión podrán matricularse hasta el día 23 quienes hayan logrado en ese listado plaza en cualquier preferencia.

Las listas de espera se ejecutarán los días 25 y 26 de julio en dos franjas horarias, de 9:00 a 11:30 y de 12:00 a 14:30.

La matrícula de dichas listas se realizará del 29 al 31 de julio, con un plazo de reclamación a esa ejecución abierto entre el 29 y el 30 de julio.

Así finalizará el proceso de preinscripción y matrícula en el periodo ordinario para estudiantes de nuevo acceso.

El día 2 de agosto será publicado el listado de plazas que han quedado vacantes durante este procedimiento y conformarán la oferta disponible para la preinscripción extraordinaria, cuyo plazo de solicitud se abrirá entre el 27 y el 30 de agosto y seguirá una estructura similar, aunque con un solo listado de adjudicación de plazas, el 5 de septiembre a las 10:00 horas.