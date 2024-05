Manifestació multitudinària a Mallorca contra el turisme massiu: “Sóc funcionària i no puc comprar un pis”

“Però… de què viurem a Mallorca (i a les Balears, en general) si no és del turisme?”. Aquest ha estat, durant molt de temps, el pensament estès entre gran part de la societat balear, propiciat pels poders polítics i econòmics. Però créixer sense límits ha desembocat en una explosió per als residents a molts nivells. Aquest dissabte, ho han fet visible a Palma en forma de manifestació contra la saturació turística i el dret a un habitatge digne i assequible. “Volem viure a Mallorca sense ser rics”, és una de les principals reivindicacions que s'ha difós al vídeo de la crida per a la protesta.

Convocats pel Banc del Temps de Sencelles (Mallorca), l'agrupació organitzadora de la manifestació d'aquest dissabte, moltes altres associacions, plataformes i entitats s'han unit a la protesta sota la consigna “Mallorca no es ven”. La concentració s'ha iniciat a les 19.00 hores entre la Plaça d'Espanya (en obres) i el Parc de les Estacions. Abans de començar, l'ambient s'ha anat animant a ritme de batucada, mentre la gent, de totes les edats, s'anava congregant al punt de trobada, vestits amb samarretes negres i d'altres amb el lema de la protesta (“Mallorca no és ven”).

Crits, aplaudiments i molta eufòria han marcat la sortida amb un ambient molt reivindicatiu. A primera línia es podien llegir dues pancartes gegants amb els lemes “Mallorca no es ven” i “Si ens neguen el sostre, ens neguin el futur. Dret a un habitatge digne”. Mentre els locals se sumaven al grup de la manifestació o els animaven com a públic, els turistes observaven la situació curiosos i desconcertats. Així, el recorregut ha continuat per Avingudes, Via Alemanya, Rambla, Unió i ha finalitzat al passeig del Born, on s'ha llegit un manifest. Aquesta ruta no té un simbolisme especial, però acabar al Born, on ja ho va fer l'Assemblea de Docents una vegada, “ens provocava simpatia”, declaren a elDiario.es els organitzadors. Ni Delegació de Govern ni la mateixa organització han donat encara les dades de participació.

Si alguna cosa representa la panoràmica d'avui són els nombrosos missatges que s'han plasmat en diferents cartells, molts escrits en pancartes de “Es Ven” i “Es lloga”. Alguns dels més representatius han estat “Vull viure aquí”, “Sense sostre no hi ha futur”, “Es Ven, però no ho puc pagar”, “No és turismofòbia, és mallorcacidi” o “Rebels sense casa”.

“Hem aprofitat la repercussió per passar a l'acció real”

Quan el Banc del Temps de Sencelles va penjar el primer vídeo a xarxes socials denunciant el problema d'habitatge a la seva localitat, no esperaven la resposta, traduïda en una participació multitudinària, que aquest dissabte han rebut a la manifestació. En declaracions a aquest mitjà, dos dels portaveus de l'associació, Carme Reynés i Javier Barbero, s'han mostrat molt satisfets amb tota la gent que els ha donat suport des de la publicació del vídeo: “Això ens ha servit com a ànim per participar en la primera acció de protesta per reclamar el dret a l'habitatge i instar els responsables polítics perquè apliquin les mesures necessàries perquè els residents puguem viure a Mallorca com mereixem”.

A més, encara que la iniciativa ha estat seva, també estan molt contents amb la resta de plataformes que s'hi han sumat, sobretot les entitats socials. “Tots ens hem decidit a prendre una decisió valenta i responsable. No podem esperar a meditar, havíem d'aprofitar la repercussió de les darreres setmanes per passar a l'acció real”, afirmen Reynés i Barbero.

De fet, durant aquests dies tant el Govern com el Consell Insular de Mallorca han adoptat un discurs diferent referent al turisme i han començat a proposar algunes mesures. Però Reynés i Barbero declaren a elDiario.es la seva “desconfiança” davant aquest gir de discurs: “Temem que no sigui una operació de màrqueting. Ara retrocedeixen perquè veuen el sentiment col·lectiu de rebuig i l'alarma que creix entre la societat balear. Tampoc tenim confiança plena que les mesures de la Mesa per al Pacte Social per la Sostenibilitat tinguin efectes immediats i no ens ho podem permetre: tenim una emergència residencial que no pot esperar demà”.

“El preu de la vida a Mallorca és molt elevat”

La Núria, la Maria Àngels, la Maria Antònia, la Laura i la Leire, provinents de Palma, Santa Maria i Esporles (Mallorca), no han volgut perdre l'oportunitat d'unir-se a la protesta per una problemàtica que els afecta en primera persona. “No es pot continuar vivint amb aquest model turístic de saturació i inaccessibilitat a l'habitatge. El preu de vida a Mallorca és molt elevat i els sous de la gent mundana no ho són”, declara la Núria a elDiario.es. Maria Antònia té 32 anys, és funcionària i no es pot permetre adquirir un habitatge en propietat, ni de 80 metres quadrats. “S'ha d'intervenir el mercat del lloguer, disposar de més sòl rústic, limitar les places turístiques i treure les cases buides al mercat”, són algunes de les solucions que proposa.

Un altre cas molt destacable és el d'Iván i Ana, que han decidit manifestar-se perquè són una parella amb dos fills que han de viure separats a les cases dels seus familiars perquè ni tan sols poden optar a un lloguer conjunt: “No estem en contra del turisme, de fet, vivim gràcies a ell, però s'ha de regular des de ja i trobar una compatibilitat entre residents i visitants perquè nosaltres no en sortim perjudicats”, declara Ana aquest mitjà.

“Ja no cabem més, això rebentarà en qualsevol moment”, opina Cati, una manifestant de Palma que, al llarg dels anys, ha anat vivint l'increment de gent que ha sofert la seva ciutat i l'illa en general. “Els mallorquins ja no podem anar a la platja ni sortir sense esquivar a la gent”, afegeix Montse, la seva companya. Aquesta també pensa que ja no es descansa del turisme en cap moment. “Ara no tenim ni els hiverns per als mallorquins”, declara.

Les Illes es rebel·len contra la massificació turística

La de dissabte a Palma no ha estat una manifestació aïllada. De fet, durant les darreres setmanes, tres de les Balears han estat gestant els moviments de protestes que han culminat aquest cap de setmana. Va començar aquest divendres Eivissa, amb una concentració a les 20.00 hores davant de la seu del Consell Insular amb el lema “Eivissa no pot més”. I avui dissabte ha estat el torn de Mallorca i Menorca, que han convocat les manifestacions de manera simultània. Mentrestant, a les 19.00 h la gent es concentrava al Parc de les Estacions de Palma, a Menorca ho feia a la Plaça de la Constitució d'Alaior, anomenats per la plataforma “Menorca per un Habitatge Digne”.