Protesta a Menorca per denunciar que l'illa “no es ven” al turisme: “Visc per pagar el lloguer”

Falten 20 dies perquè arribi l'estiu i amb ell la temporada alta. Tot i que el gruix de turistes encara està per venir, Menorca -com la resta de les Illes Balears- comença a sentir els efectes de la massificació turística, que auguren una nova temporada rècord. Segons dades de Frontur, Menorca va rebre un total de 1.479.556 turistes només entre els mesos de juny i octubre de l'any passat. Tot i les previsions del sector turístic que esperen un rècord 2024 en visites turístiques, l'altra cara d'aquest model genera cada vegada més problemàtiques que els residents a Balears denuncien des de fa anys: massificació, contaminació i preus d'habitatge prohibitius.

És per això que una part de la societat menorquina ha començat a fer-se ressò de les protestes iniciades el mes d'abril passat a les Canàries, fent seves les reivindicacions de les terres guanxes. Sota el lema “Menorca no es ven”, la Plataforma per l'Habitatge Digne ha convocat aquest dissabte una concentració a la Plaça Constitució d'Alaior -municipi ubicat al centre de l'illa- des de les 19:00 hores.

La convocatòria de Menorca s'ha desenvolupat alhora que a Palma discorre entre el Parc de ses Estacions i la plaça d'Espanya una marxa convocada pel col·lectiu Banc de Temps de Sencelles amb idèntica consigna. Eivissa per part seva també s'ha sumat a aquesta onada de protestes insulars amb la seva pròpia convocatòria, que va tenir lloc aquest divendres 24 i va ser impulsada per la plataforma Prou!, que va mobilitzar més d'un miler de persones a la seu del Consell Insular per denunciar el turisme massiu i egoista que ignora el futur d'Eivissa. Durant la mobilització a l'illa pitiüsa es van llegir consignes com a “turisme sí, però no així” o “més cotxes, més turisme; més incivisme”.

A Menorca la concentració ha estat travessada especialment pels reclams d'un grup de veïns d'Alaior i també per consignes en contra de la massificació turística. “Si això continua així, Menorca serà només per a turistes”, comenta una de les assistents. “Impulsem aquest acte el mateix temps que la convocatòria a Palma perquè entenem que es tracta dels mateixos reclams”, ha assenyalat el portaveu de la Plataforma José Antonio Andueza a elDiario.es, i afegeix que es tracta d'un reclam estretament lligat als efectes que el model turístic té sobre la població resident. “El problema de l'habitatge a Menorca és una conseqüència social i econòmica directa del turisme, que provoca una menor renda per càpita i només genera treball precari pel qual, a més, augmenten les malalties laborals i a sobre aprofundeix la crisi climàtica i energètica”, ha emfatitzat Andueza.

Els impactes de la indústria turística en l'accés a l'habitatge és un reclam de llarga data i que en els darrers anys ha arribat a Menorca rivets dramàtics, degut en part a la manca de parc d'habitatge disponible, a l'enorme porció d'aquest es destina al lloguer turístic i també a la proliferació de lloguers turístics il·legals que durant l'estiu creix al mateix ritme que l'arribada de turistes: sense fre ni control. “Llogar una habitació només pels mesos de temporada per venir a treballar em surt la meitat del que guanyo. Al final visc per pagar el lloguer”, assenyala V. P., una de les assistents a la manifestació, que treballa com a cambrera amb contracte fix discontinu en un restaurant del port de Cales Fonts. “Ara estic pagant 600 euros, despeses a part, i comparteixo amb dues persones més una casa on tot just vaig a dormir i a dutxar-me”, emfatitza.

Balears viu aquesta onada de protestes pocs dies després que la presidenta del Govern, Margalida Prohens, convoqués un pacte per a la sostenibilitat i després de reconèixer que hi ha una “innegable congestió” en zones emblemàtiques de l'arxipèlag. Cristina Gómez, exconsellera d'Habitatge i diputada autonòmica per Podem, ha declarat a elDiario.es que es tracta d'una “posada en escena” impulsada després de fer-se públiques les convocatòries i les mobilitzacions. “Mallorca, Eivissa i Menorca surten al carrer aixecant consignes contra la massificació i les seves conseqüències i la presidenta ha vist venir la tempesta, per això convoca aquesta reunió. És un paraigua per no ser arrossegada pel torrent de reclams de la societat civil que clarament demana un canvi de model econòmic i social per a Balears”, ha expressat Gómez, que també s'ha sumat a la convocatòria a Alaior.

Segons asseguren els assistents, la iniciativa de convocar a Alaior és una resposta dels veïns davant un intent de vendre un immoble que podria deixar 50 famílies al carrer. “En aquest municipi hi ha moltes persones afectades pel problema de l'habitatge. A més dels que ocupen habitatges amb baixa habitabilitat, i els altres molts que viuen amb risc de desnonament o ja han estat desnonats. Hi ha un edifici en concret entre el carrer avinguda Verge del Toro i la carretera Nova on cinquanta inquilins estem tement pel nostre futur perquè el banc ha tret a subhasta tots els habitatges per impagament del propietari. Anem a un judici de què estem molt temorosos”, ha assenyalat Andueza a aquest mitjà.

La concentració “Menorca no es ven” ha convocat més d'un centenar de veïns i activistes segons els organitzadors. Fonts policials han assegurat a elDiario.es que la convocatòria amb prou feines va superar el mig centenar. Per part seva, els convocants insisteixen que serà “el primer pas de molts”, es planifiquen noves accions per als propers mesos d'estiu. “Ens adherirem a la convocatòria del 8 de juny que ha impulsat el GOB entre altres associacions per mobilitzar-nos davant del Consell Insular en el marc de la campanya Via Menorca”, han assenyalat des de la Plataforma. Finalment, José Andueza ha tancat la seva intervenció insistint en el fracàs del model turístic com a generador i distribuïdor de riquesa. “No es visibilitza, però a Menorca hi ha moltes dificultats econòmiques, que sumades als alts preus i la poca empatia dels bancs i les forquilles per negociar l'ús dels habitatges desocupats, generen que no hi hagi on viure. Reitero, la massificació turística està encarint els preus dels habitatges”, ha sentenciat l'activista.

Turisme, habitatge i massificació

La massificació turística com a model a Menorca no afecta només l'accés a l'habitatge de residents i treballadors temporers. La degradació del model turístic fa d'aquesta indústria un circuit cada cop més insostenible, no només en el terreny social, sinó també en l'àmbit mediambiental i, per això, el Grup d'Ornitologia Balear (GOB) ha impulsat allò que pretenen que sigui una campanya transversal: Via Menorca.

“Nosaltres vam començar a parlar del problema de la massificació després de la pandèmia, quan es van fer diversos vídeos sobre aquest problema”, explica a elDiario.es Miquel Camps, coordinador territorial de l'organització. “També es va dur a terme la campanya La Menorca Insostenible, que mostrava problemes creixents. Veient que no s'aturava la saturació, vam decidir elaborar un conjunt de propostes per reconduir la situació. Volem recuperar la Via que Menorca havia sabut traçar tradicionalment i allunyar-nos del model de la balearització”, explica.

Via Menorca es tracta d'una mirada transversal sobre les conseqüències del model que ja fa diverses setmanes que està en marxa i que ha aconseguit concitar el suport de diverses associacions veïnals i activistes de l'illa. “Per això, el logotip és una bifurcació, perquè hem de decidir quin camí volem transitar i saber com podem tornar al camí diferenciat”, explica Camps. La campanya ja acumula diverses activitats com xerrades als principals pobles de l'illa, debats i grups de treball que, insisteixen des del GOB, confluiran el proper 8 de juny a la Plaça de la Biosfera on exigiran al govern d'Adolfo Vilafranca “mesures concretes” contra la massificació. “Volem incidir i exigir accions especialment a quatre blocs: massificació turística, accés a l'habitatge, gestió de l'aigua i diversificació econòmica”, insisteix Miquel Camps.

La transversalitat i el poder de convocatòria del Grup Ornitològic Balear ha mostrat ser una poderosa eina per condicionar i exigir compromisos polítics en defensa del territori a Menorca. Una prova d'aquesta capacitat d'incloure veus diferents va ser el suport rebut per la presentadora Mercedes Milá, que estiueja a l'illa des de fa molts anys. “El GOB és un 'vigilant' valuosíssim de l'Illa en tots els seus aspectes, que ha engegat la campanya ”VIA MENORCA“ per intentar trobar una altra manera de gestionar el turisme i ho fa amb idees intel·ligents. Menorca va optar per la sostenibilitat i si volem mantenir-lo, cal parlar de debò de com fer per frenar la massificació. Som a temps i ser una illa afavoreix l'eficàcia del pla que es posi en marxa”, ha posat la presentadora a les xarxes.