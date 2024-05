La Mesa para el pacto social por la sostenibilidad en Balears echa a andar: “Ojalá hubiéramos llegado antes”

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presidido este miércoles la primera reunión de la Mesa para el Pacto Social por la Sostenibilidad y lo ha hecho reivindicando que el documento que surja de esta iniciativa no sea “ni del PP ni del Govern”, sino que desde “posiciones lejanas, legítimas defensas de los intereses y el amor a Balears” se consiga la hoja de ruta que permita la transformación del modelo turístico pensando en el residente y en la ciudadanía y desde la triple sostenibilidad social, económica y ambiental.

“Que todos lo hagamos nuestro, que pase lo que pase en posteriores legislaturas, todos posamos asumir sus líneas maestras. La sociedad reclama acuerdos”, ha afirmado la presidenta en un extenso discurso.

La convocatoria de la Mesa coincide con las movilizaciones contra la masificación turística y la carestía de vivienda que se llevarán a cabo esta semana en Balears. La principal manifestación, bajo el lema 'Mallorca no se vende', tendrá lugar el próximo sábado a las 19.00 horas en la Plaça d'Espanya de Palma. Ese mismo día, en Alaior, a las 19.00 horas, convocados por la plataforma 'Menorca per un Habitatge Digne', los menorquines se manifestarán en la Plaça Constitució. Un día antes, en Eivissa, la isla más maltratada por el consumo de territorio y el abuso de precios tanto en la vivienda como en los productos básicos, la población también ha organizado una protesta a las 20.00 horas, frente a la sede del Consell Insular, al grito 'Eivissa no puede más'.

Y es que la controversia en torno a las consecuencias del turismo masivo vuelve a situarse en primera línea en Balears. Un territorio nunca ajeno a los debates sobre la necesidad de buscar un equilibrio económico y medioambiental sin dejar de lado a una industria, la turística, que representa más del 45 % del Producto Interior Bruto (PIB), emplea a más de 200.000 trabajadores y genera más de 16.000 millones de euros en ingresos anuales. El año pasado, el archipiélago marcó un récord histórico de 17,8 millones de turistas. Sin embargo, los residentes acusan una saturación que cada año roza límites extremos.

En el marco de la Mesa para el Pacto Social por la Sostenibilidad, la presidenta balear ha insistido en que el pacto “no va contra nadie” y ha anunciado que ha encargado al director técnico de la Fundación Impulsa la coordinación del comité de expertos que liderará los equipos de trabajo que está previsto que se formen. La líder del Ejecutivo ha insistido, en línea con los mensajes lanzados en las últimas semanas, en la situación límite que atraviesa Balears y los efectos en la pérdida de bienestar del residente que está suponiendo la masificación turística.

“La congestión está comprometiendo la competitividad del destino y está afectando a la rentabilidad social. Hay que corregir esta inercia y la pérdida evidente de bienestar”, ha añadido.

La presidenta, en todo caso, ha hecho un llamamiento a la prudencia y a no caer en la precipitación. “Todos compartimos la sensación de que llegamos tarde y que parece que hay que correr, pero este sería el primer error. Ojalá hubiéramos llegado antes”, ha apuntado haciendo hincapié en que “no hay que buscar responsables”, aunque lo ha hecho reiterando las referencias a las 115.000 plazas turísticas que se crearon durante el anterior Govern del Pacte.

Prohens no adelantado todavía las medidas concretas que el Govern pondrá sobre la mesa, aunque sí ha adelantado cuáles serán los objetivos del pacto que ha resumido en invertir en diversificación, promover incentivos políticos contra la saturación, preservar los sistemas naturales, mejorar la coordinación entre administraciones, adecuar las decisiones a la capacidad del destino, orientar la promoción y desarrollas sistemas fiables de indicadores.

La Mesa formará ahora grupos de trabajo reducidos bajo la dirección del comité de expertos.

Tras la intervención de la presidenta del Govern, en un breve turno de palabras han intervenido algunos de los asistentes. Entre ellos, el rector de la UIB, que ha acogido la reunión, se ha mostrado esperanzado de que las decisiones se tomen desde la diagnosis rigurosa, mientras que el vicepresidente de Exceltur ha celebrado la intención de que la mesa no sea partidista.

Un representante del Colegio de guías turísticos ha asegurado que escuchar hablar de la lucha contra el intrusismo “le ha alegrado el inicio de la temporada”. En cambio, por parte del Fòrum de la Societat Civil se ha criticado el discurso “paternalista” y la ausencia de medidas. El representante de esta entidad ha invitado a la presidenta Prohens a participar en el congreso que tendrá lugar próximamente.