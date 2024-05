La Mesa per al pacte social per la sostenibilitat a Balears comença a caminar: “Tant de bo hauríem arribat abans”

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presidit aquest dimecres la primera reunió de la Mesa per al Pacte Social per la Sostenibilitat i ho ha fet reivindicant que el document que sorgeixi dʻaquesta iniciativa no sigui “ni del PP ni del Govern”, sinó que des de “posicions llunyanes, legítimes defenses dels interessos i l'amor a les Balears” s'aconsegueixi el full de ruta que permeti la transformació del model turístic pensant en el resident i en la ciutadania i des de la triple sostenibilitat social, econòmica i ambiental.

“Que tots ho fem nostre, que passi el que passi en posteriors legislatures, tots posem assumir les seves línies mestres. La societat reclama acords”, ha afirmat la presidenta en un extens discurs.

La convocatòria de la Mesa coincideix amb les mobilitzacions contra la massificació turística i la carestia d'habitatge que es duran a terme aquesta setmana a les Balears. La principal manifestació, sota el lema 'Mallorca no es ven', tindrà lloc dissabte que ve a les 19.00 hores a la Plaça d'Espanya de Palma. Aquell mateix dia, a Alaior, a les 19.00 hores, convocats per la plataforma 'Menorca per un Habitatge Digne', els menorquins es manifestaran a la Plaça Constitució. Un dia abans, a Eivissa, l'illa més maltractada pel consum de territori i l'abús de preus tant a l'habitatge com als productes bàsics, la població també ha organitzat una protesta a les 20.00 hores, davant de la seu del Consell Insular, al crit 'Eivissa no pot més'.

I és que la controvèrsia al voltant de les conseqüències del turisme massiu torna a situar-se a primera línia a Balears. Un territori mai aliè als debats sobre la necessitat de buscar un equilibri econòmic i mediambiental sense deixar de banda una indústria, la turística, que representa més del 45 % del Producte Interior Brut (PIB), dóna feina a més de 200.000 treballadors i genera més de 16.000 milions d'euros en ingressos anuals. L'any passat l'arxipèlag va marcar un rècord històric de 17,8 milions de turistes. Tot i això, els residents acusen una saturació que cada any frega límits extrems.

En el marc de la Mesa per al Pacte Social per la Sostenibilitat, la presidenta balear ha insistit que el pacte “no va contra ningú” i ha anunciat que ha encarregat al director tècnic de la Fundació Impulsa la coordinació del comitè de experts que liderarà els equips de treball que està previst que es formin. La líder de l'Executiu ha insistit, en línia amb els missatges llançats les últimes setmanes, en la situació límit que travessa les Balears i els efectes en la pèrdua de benestar del resident que suposa la massificació turística.

“La congestió està comprometent la competitivitat del destí i està afectant la rendibilitat social. Cal corregir aquesta inèrcia i la pèrdua evident de benestar”, ha reconegut.

La presidenta, en tot cas, ha fet una crida a la prudència i a no caure en la precipitació. “Tots compartim la sensació que arribem tard i que sembla que cal córrer, però aquest seria el primer error. Tant de bo haguéssim arribat abans”, ha apuntat posant èmfasi que “no cal buscar responsables”, encara que ho ha fet reiterant les referències a les 115.000 places turístiques que es van crear durant l'anterior Govern del Pacte.

Prohens encara no avança les mesures concretes que el Govern posarà sobre la taula, encara que sí que ha avançat quins seran els objectius del pacte que ha resumit a invertir en diversificació, promoure incentius polítics contra la saturació, preservar els sistemes naturals, millorar la coordinació entre administracions, adequar les decisions a la capacitat de la destinació, orientar la promoció i desenvolupes sistemes fiables d'indicadors. La Mesa formarà ara grups de treball reduïts sota la direcció del comitè d'experts.

Després de la intervenció de la presidenta del Govern, en un breu torn de paraules han intervingut alguns dels assistents. Entre ells, el rector de la UIB, que ha acollit la reunió, s'ha mostrat esperançat que les decisions es prenguin des de la diagnosi rigorosa, mentre que el vicepresident d'Exceltur ha fet la intenció que la taula no sigui partidista.

Un representant del Col·legi de guies turístics ha assegurat que escoltar parlar de la lluita contra l'intrusisme “li ha alegrat l'inici de la temporada”. En canvi, per part del Fòrum de la Societat Civil s'ha criticat el discurs paternalista i l'absència de mesures. El representant d'aquesta entitat ha convidat la presidenta Prohens a participar al congrés que tindrà lloc properament.