Els embussos quilomètrics que retraten la massificació extrema a Mallorca: “Els veïns ens quedem a casa”

En les darreres setmanes, arribar a la localitat mallorquina de Sóller és un autèntic desafiament. Amb l'inici de la temporada alta, milers de cotxes es llancen a la carretera i formen cues quilomètriques per accedir a aquest municipi enclavat entre el mar i la Serra de Tramuntana. Els residents acusen una massificació que, cada any, arriba a límits extrems a l'illa. Els vehicles colonitzen les voreres i els vianants els han d'esquivar caminant per una calçada abarrotada. Com passa aquests mesos a Canàries, la problemàtica ha arribat a tals dimensions que el proper 25 de maig es durà a terme una gran manifestació contra la massificació turística i la carestia d'habitatge sota el lema 'Mallorca no es ven', inèdita fins ara a Balears. De fons, l'etern debat sobre la necessitat de limitar l'arribada massiva de visitants i buscar un equilibri econòmic i mediambiental en un territori que demana a crits una solució definitiva.

A Sóller, però, la problemàtica va més enllà. Igual que a altres pobles de la Serra de Tramuntana, els veïns estan farts de les dificultats d'arribar al poble on resideixen i de no poder aparcar als seus carrers. Per això, s'han alçat en peu de guerra per protestar, i s'han constituït en un moviment, SOS Sóller, que exigeix que l'Ajuntament miri més per ells. L'entitat, a més de donar un ultimàtum de tres setmanes -de les que ja ha transcorregut una- al Consistori perquè prengui mesures, n'ha registrat una petició a la plataforma Change.org: “A la nostra localitat, Sóller, aquests darrers anys ens resulta pràcticament impossible poder aparcar a prop del nostre habitatge a causa del gran nombre de cotxes que circulen. Els residents paguem una quota anual, encara que no és garantia d'èxit ja que el nombre de cotxes és, amb escreix, superior al nombre d'aparcaments. Sol·licitem una solució per part de l'Ajuntament, ja que és una situació insostenible”, asseveren.

Fins als anys noranta, arribar a aquesta localitat de 14.000 habitants implicava travessar els 70 revolts de la sinuosa carretera que travessa la Serra d'Alfàbia. Una via que el 1847 va posar fi a l'històric aïllament de la localitat, les comunicacions de la qual eren més fàcils amb el sud de França i amb la Península. Amb la resta de l'illa, només podia connectar-se per mar o creuant tota la Serra de Tramuntana a lloms d'una mula. La construcció del túnel de Sóller a finals del segle XX va suposar un abans i un després per a aquesta localitat arrecerada entre muntanyes. Objecte de contínues polèmiques -entre elles, un suborn milionari que va cavar la tomba de l'expresident balear Gabriel Cañellas (AP/PP)-, la infraestructura, de tres quilòmetres de longitud, va millorar amb escreix les connexions amb aquest municipi i, irremissiblement, el lloc es va obrir en canal al turisme.

Des de fa uns quants anys, els estrangers s'han llançat fins i tot a la compra massiva d'habitatges a la vall de Sóller, que ha provocat, com a tants enclavaments de Mallorca, un increment desbocat dels preus de l'habitatge i que la població local amb menys poder adquisitiu no pugui fer front als elevats costos. Avui, el preu d'una casa a Sóller pot arribar a costar més de quatre milions d'euros.

No obstant això, més enllà de la gentrificació a la qual es veuen exposats, els veïns clamen contra una altra de les problemàtiques que arrosseguen des de fa anys però que les últimes setmanes s'ha empitjorat: els innombrables embussos que han de suportar diàriament cada vegada que intenten arribar al poble o aparcar als seus carrers. “Intentar tornar a casa i haver de decidir capgirar per menjar fora”, lamenta un d'ells a Facebook.

“La gent de Sóller intenta no sortir al carrer”

Intentar trobar residents al centre de Sóller un dimarts al matí no sembla una tasca fàcil. No només perquè el dia anterior s'ha fet Es Firó, una de les festes populars més importants de l'illa. També perquè amb prou feines es deixen entreveure enmig de la marabunta de turistes que s'amunteguen a la Plaça de la Constitució, que amb prou feines són conscients de la problemàtica que travessen els veïns: “Nosaltres estem encantades. Hem vingut uns dies a Mallorca. Hem llogat un cotxe i no hem tingut cap problema”, comenten tres dones procedents del municipi gallec de Viveiro.

No obstant, la indignació sí que és palpable entre els qui cada dia, per treballar o realitzar qualsevol activitat quotidiana, han de patir els embussos. Una de les afectades és Maria Thomasovic, que, visiblement molesta, assegura que, com molts dels veïns de la localitat, intenta no sortir al carrer. “Ens hem acostumat a quedar-nos a casa. Abans anàvem a la plaça un dissabte al matí, ara ho evito. Coses tan simples com sortir de treballar o recollir la nena del col·le d'estiu s'ha tornat una bogeria. De vegades arribes mitja hora tarda pels col·lapses”, comenta.

La Maria recorda fins i tot una ocasió en què va baixar al supermercat: “D'això que has d'anar un segon per comprar pa per al migdia. Vaig haver d'anar esquivant la gent. Quan vaig arribar a casa em vaig posar a plorar d'ansietat”.

Viure a Sóller: “només” per als qui han rebut herència

Autora d'un vídeo que il·lustra la dimensió dels embussos a la carretera de Sóller, explica que el va gravar “un dissabte normal” en què “intentava sortir del poble”. “Però això és cada dia i els caps de setmana encara pitjor, perquè hi ha mercat. I ha anat en augment amb els anys des que Sóller va començar a publicitat a través d'Internet”, comenta aquesta resident del municipi mallorquí, que recorda, amb tot , que el túnel situat a la carretera que uneix Palma amb el Port de Sóller “abans tenia peatge i això frenava una mica, però des que el van fer gratuït això ja és entrada lliure. Mallorca està saturada en general. És com si fos Disneyland i Sóller fos l'atracció més guai”.

Sobre el panorama de l'habitatge, assenyala que comprar “s'ha tornat impossible” i, en el cas del lloguer, “està demanant 1.000 euros per un estudi de 50 metres”. Un cop d'ull al portal immobiliari Idealista permet comprovar-ho: el darrer pis donat d'alta a la web és un tercer de dues habitacions i sense ascensor que es lloga per 1.800 euros al mes. “La gent jove no pot llogar un habitatge i acaba anant-se'n a altres llocs. Van expulsant progressivament la gent del poble. Aquí només poden quedar-se els que tenen herència. Si no tens una herència, estàs venut”, recrimina, barruntant com Mallorca “ va camí de convertir-se en Mònaco”.

Maria lamenta, al fil de tot això, que “les botigues emblemàtiques a poc a poc han anat desapareixent”. “Ara, on abans hi havia una llibreria de tota la vida, hi ha una perruqueria super fashion. A poc a poc van tancant els establiments més típics i van obrint franquícies i locals destinats al turisme”, afegeix. Però no a un turisme qualsevol: “Zones com s'Arenal o Magaluf tenen problemes amb el turisme típic de borratxera, gent que ve per dos durs a enganxar-se la festa el cap de setmana. Aquí tenim més el turisme de luxe. Però al final el seu luxe és la nostra misèria. Els preus estan tan elevats que nosaltres amb els nostres sous no podem pagar el que ells sí que poden”.

Anar a dinar al Port de Sóller, una utopia

Per la seva banda, Pedro, jubilat que resideix a la localitat, lamenta també les dificultats per moure's a Sóller i, respecte als col·lapses, respon resignat: “Mallorca no es pot eixamplar. Si fos una província del centre d'Espanya, encara. Però Sóller està tancat entre les muntanyes, que recordo molt nevades quan era petit. La gent no pot ni aparcar i sé que l'Ajuntament ha fet tot el possible”.

Assegut a l'atestada terrassa d'un dels bars situats a la cèntrica plaça de la Constitució, comenta, sobre la massificació turística que viu el municipi, que “això ja és massa”. “La setmana passada vaig estar per Palma i em vaig atabalar. I abans-d'ahir vaig anar amb la meva dona i els meus fills a dinar al port i no es podia ni aparcar el cotxe. Ni a peu se'n pot anar. I de vegades estàs tranquil en un bar i fins i tot et ve un alemany a mirar el plat que t'estàs menjant”, comenta jocós.

Fa una setmana, la sala magna de la corporació municipal va ser testimoni d'una escena com a poques. Més de cent veïns es van amuntegar a l'estada per exigir solucions a la falta d'aparcament i a la saturació dels accessos, i per això han concedit un termini de tres setmanes a la institució. Si no adopta cap mesura, els residents no descarten dur a terme protestes més sonores. Arran de les queixes que tots ells han anat traslladant al Consistori va sorgir el moviment SOS Sóller. Una de les seves portaveus, Sio Bauzà, comenta que al grup de difusió que han impulsat a WhatsApp ja hi ha més de 900 persones. “La gent està molt enfadada. El nostre objectiu és poder aparcar i no cal que sigui davant de casa. En aquests moments pots fer vuit voltes que el pàrquing està impossible”, lamenta.

En declaracions a aquest mitjà, Bauzà recorda que l'any passat les dones que avui 'lideren' SOS Sóller ja van començar a estar “una mica més guerreres”. “Però aquest any la gent ja no pot més”, subratlla. En aquest sentit, considera que “els estrangers no en tenen cap culpa”. “Jo sóc estrangera quan me'n vaig a un altre país, però la gent està rabiosa i l'ambient que es respira no és agradable”, aclareix.

Per això, reclamen que els carrers més saturats siguin destinats per a residents i que els punts de trànsit més crítics es reconverteixin en Àrees de Circulació Restringida (Acire). “Jo tinc una targeta i estic pagant una quota de 40 euros per poder aparcar al meu carrer durant tot l'any i no puc fer-ho perquè tot està envaït de cotxes de lloguer”, comenta. Sio assenyala que, per ara, l'Ajuntament no els ha donat una resposta contundent: “El dia que ens vam reunir la veritat és que ens van tractar força bé i ens van donar les seves explicacions. Però ja ha passat una setmana. Ens tornarem a reunir amb l'alcalde i el regidor de mobilitat i si no, farem un altre tipus de mobilitzacions. La gent està disposada”.

Des de l'Ajuntament de Sóller han posat sobre la taula algunes mesures, com la creació de zones de baixes emissions o de circulació i aparcament restringits, encara que admeten que aquestes no es podrien aplicar fins al proper any. Ara com ara, el Consistori ha iniciat els treballs per reconvertir dos terrenys en aparcaments amb una capacitat total de 200 places.

Per la seva banda, el Consell de Mallorca, encarregat de planificar i executar obres de construcció, ampliació i manteniment de carreteres, està ultimant la seva Pla Especial d'Aparcaments Dissuasius, que preveu descongestionar els accessos a determinats municipis de l'illa, entre els quals hi ha Sóller. Mentrestant, als carrers -i en xarxes socials- la crispació continua. “Fins que no hi hagi ningú que no arribi a l'hospital i mori pel camí...”, arriba a proferir un dels afectats pel caos circulatori. Si no es posa límit a aquesta problemàtica, les protestes no es faran esperar.