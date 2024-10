Mijailo Podolyak, principal consejero de Zelenski: “No hay ninguna posibilidad de que la guerra termine y Rusia siga en territorio de Ucrania”

Cuando han pasado más de 950 días de la invasión rusa de Ucrania a gran escala y a pesar de las presiones para avanzar hacia una solución negociada, Mijailo Podolyak (Novovolinsk, 52 años), el principal consejero del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, repite que “la guerra no puede terminar con un compromiso”.

En una larga videollamada con elDiario.es, Podolyak explica por qué, en su opinión, el “plan para la victoria”, presentado por Zelenski al presidente de EEUU, Joe Biden, y a los dos candidatos a las presidenciales, debería convencer a los aliados, que hasta ahora se han negado a traspasar la última línea roja que han marcado: permitir el uso de las armas de largo alcance entregadas a Kiev para ataques en territorio ruso. A unos días de la cumbre internacional sobre Ucrania en la base OTAN de Ramstein, en Alemania, a la que acudirán el próximo 12 de octubre, Biden y los líderes de los países que apoyan a Kiev, el que fue el negociador de Ucrania en las primeras semanas después de la invasión rusa dice que no tiene dudas de que los socios acabarán cediendo.

El presidente Zelenski presentó su “plan para la victoria” al Presidente de EEUU, Joe Biden, y a la candidata demócrata Kamala Harris la semana pasada. Aparte de las líneas generales, los detalles del plan siguen siendo secretos. Usted fue negociador de Ucrania en las primeras semanas tras la invasión. ¿En qué se diferencia este plan y por qué podría funcionar?

Porque hoy está claro que la Federación Rusa es reacia a cualquier negociación, a cualquier acuerdo político y diplomático. Sólo se puede obligar a la Federación Rusa a cumplir ciertas normas jurídicas prescritas por el derecho internacional en relación con la soberanía de otros países. Y para ello hay que utilizar los instrumentos coercitivos correspondientes. En primer lugar, instrumentos de coerción de tipo militar. Después de más de 950 días, está claro que la guerra puede trasladarse completamente al territorio de la Federación Rusa.

En segundo lugar, en cuanto la guerra se traslada al territorio de la Federación Rusa, las actitudes sociales empiezan a cambiar significativamente. La gente, me refiero a los ciudadanos rusos, empieza a entender qué es la guerra, qué está ocurriendo en esta guerra, y esto crea una presión significativa sobre la élite política, sobre el entorno de Putin.

El tercer componente, por supuesto, es el análisis de lo que está ocurriendo en la región de Kursk, de lo que está ocurriendo con los ataques a bases rusas con armas ucranianas. Si estos ataques se intensifican tendrán un impacto significativo en el curso de los acontecimientos en el frente. Todo esto está explicado en el “plan para la victoria” con rigor matemático: cuántas armas se necesitan, qué hay que hacer para seguir trasladando la guerra al territorio de la Federación Rusa, cómo funcionará allí, qué malestar social causará, etc...

Paralelamente, se está debatiendo la posibilidad de ejercer presión diplomática sobre Rusia, de aumentar significativamente la presión económica. Esto conducirá rápidamente a una decisión clave. ¿Cuál es esta decisión clave? Esta guerra no puede terminar con un compromiso, porque sólo significaría un aumento de las capacidades militares y de la expansión de Rusia. La guerra sólo puede terminar obligando a Rusia a la paz en el marco del derecho internacional.

¿Cuándo se revelarán los detalles del plan al resto de los Estados que apoyan a Ucrania y cuándo al público en general?

Permítanme explicarles la lógica, y quedará claro. Estados Unidos es un aliado y socio clave militar y financieramente, y la capacidad de Ucrania para llevar a cabo acciones ofensivas, contraofensivas y defensivas eficaces depende de la postura de Estados Unidos. Por eso, por supuesto, teniendo en cuenta el periodo electoral allí, el Presidente de Ucrania en primer lugar presentó el plan a nuestros socios estadounidenses, al actual Presidente y a los candidatos de los partidos demócrata y republicano. La segunda fase ya está en marcha y ya se está trabajando en los subgrupos pertinentes con nuestros colegas estadounidenses sobre cada punto del plan presentado por el Presidente.

La presentación a un círculo más amplio de aliados tendrá lugar dentro de unos días en Ramstein [en Alemania, donde se celebrará en la base OTAN la cumbre sobre Ucrania que será presidida por Biden]. En Ramstein esta vez el formato será diferente, porque estarán presentes los jefes de Estado, los Estados clave, en primer lugar, EEUU, Francia y Alemania, el Reino Unido y otros países. Allí se presentarán más ampliamente los elementos clave de este plan. En los anexos se especificará qué recursos se necesitan, en qué cantidad y cómo influirán en el curso de los acontecimientos en la guerra.

Luego, parcialmente, porque hay partes —los componentes militares— que no pueden discutirse públicamente, el plan se presentará al público en general, explicando cuál es la lógica de este documento.

El Presidente de Ucrania presentó un constructo único que se basa en un análisis de la guerra y se apoya en el siguiente punto de vista: hay una fórmula para la paz que dice que Ucrania no es en absoluto un país agresor y está interesada en poner fin a la guerra, pero sólo en condiciones justas. Las condiciones justas son las del derecho internacional, y son, una vez más, la soberanía y la integridad territorial. Pero la fórmula de la paz no puede funcionar a menos que, como dije al principio de nuestra conversación, se obligue a Rusia a aceptar la paz como tal. Y esta coacción es el “plan para la victoria”, que incluye instrumentos de presión militar, económica y diplomática.

Ucrania lleva meses pidiendo a sus aliados el uso de armas de largo alcance para atacar territorio ruso más allá de la zona fronteriza, como ha ocurrido hasta ahora. En los últimos años, los aliados han traspasado muchas de las líneas rojas que habían marcado: pasó con los carros de combate, los F16, etc. Pero ni EEUU ni los socios europeos parecen dispuestos a ceder esta vez... ¿Cree que lo harán?

No tengo ninguna duda de que esto sucederá. Se levantarán todas estas prohibiciones sobre el uso de armas en las cantidades requeridas en el territorio de Rusia. No se trata de levantar prohibiciones oficiales que están legalmente justificadas. Al contrario, Ucrania insiste en el cumplimiento de las disposiciones del derecho internacional que rigen las normas de la guerra defensiva. Es decir, tenemos derecho a utilizar armas en cualquier cantidad, de cualquier producción, atacando objetivos militares en el territorio del país agresor. Esto no debería haberse discutido en absoluto. Y hacerlo parece hoy extremadamente extraño porque anima al agresor a continuar la agresión.

Porque, verán, hay un derecho internacional que establece ciertas reglas, y la parte civilizada del mundo, la parte democrática del mundo, dice “no, estas reglas no deben seguirse porque llevarán a otras cosas...”. ¡Pero son ustedes los que han escrito esas normas! Así que si ustedes las han escrito, ¿por qué hay una prohibición de seguirlas? Mientras tanto, la Federación Rusa no sigue ninguna regla y lo hace a su manera. Piensa que si presiona un poco más, podría no perder esta guerra, a pesar tener el estatus de agresor y de país que viola el derecho internacional.

Si el mundo quiere tener reglas, si quiere tener un futuro previsible, debe actuar exclusivamente en el marco del derecho internacional. Eso es lo primero. Lo segundo: el uso de pequeñas cantidades de armas ucranianas para atacar objetivos militares en el territorio de la Federación Rusa –la fuerza aérea, la infraestructura de almacenamiento, la infraestructura de combustible, en otras palabras, todo lo que Rusia utiliza en la guerra de una forma u otra– demuestra que estos ataques cambiarán significativamente el estado de ánimo social en el país. Los ciudadanos de Rusia empiezan a darse cuenta de lo que es la guerra y de las consecuencias que esta guerra tendrá para ellos personalmente.

Para resumir muy brevemente... Creo que se concederán todos los permisos porque se trata de lógica objetiva. Estos permisos son absolutamente correctos desde el punto de vista jurídico y, por tanto, deben concederse a Ucrania.

El presidente ruso Vladímir Putin ha vuelto a recurrir en los últimos días a la amenaza nuclear, con un cambio en la doctrina nuclear del país en la que también se contempla este tipo de respuesta ante un ataque masivo con armas convencionales. También advirtió de que una potencia nuclear que apoyara un ataque de otro país contra Rusia sería considerada partícipe de una agresión...

Comencemos con una pregunta paradójica: Si un país nuclear lanza una agresión contra ti, y tú no tienes armas nucleares, ¿tienes que renunciar a todo? ¿Bastará con eso para que se detenga y diga: “Hemos capturado parte de su territorio, y no iremos más lejos”? Al contrario, se dará cuenta de que puede ir más lejos, y hacerlo impunemente.

En cuanto a las declaraciones de Putin, primero, esperemos a ver si realmente van a hacer cambios en su doctrina nuclear. Porque se trata de declaraciones políticas. Y la Federación Rusa siempre utiliza declaraciones políticas en la cuestión nuclear. Es un elemento clave de la propaganda de chantaje rusa. Pero si hacen cambios documentales en la doctrina, en la que se especifica lo que está prohibido, y dicen que tienen derecho a atacar primero utilizando armas nucleares, significará que Rusia se ha retirado de los tratados mundiales que regulan el uso de estas armas.

Las armas nucleares, si leemos las leyes mundiales que rigen su uso, sólo pueden utilizarse como elemento disuasorio, no como arma de ataque. Esto significa que si Rusia utiliza las armas nucleares como arma de ataque, las demás potencias nucleares deberán responder adecuadamente. Así son las cosas.

Si no, todos los demás regímenes, regímenes autoritarios totalitarios, buscarán la oportunidad de obtener estas armas porque se darán cuenta de que pueden utilizarse como arma de ataque, no de defensa. Y esto cambia radicalmente la base de la seguridad a nivel global.

Sería deseable que no fuera Ucrania quien lo hiciera, sino que los países que poseen armas nucleares dijeran claramente que la Federación Rusa recibirá una respuesta inmediata de la misma magnitud si utiliza armas nucleares. Y esto debería transmitirse a los ciudadanos rusos, para que se den cuenta de que no se puede amenazar a nadie.

¿Por qué se decidió no avisar a los aliados de la ofensiva sorpresa lanzada en la región rusa de Kursk?

No se trata de decidir o no decidir. Es una cuestión de decisiones tácticas que se toman a nivel del mando operativo sobre la base de la situación táctica y operativa en esa zona. Les recuerdo que Rusia estaba preparando el territorio de la región de Kursk para una ofensiva en dirección a Sumy y Chernígov. Intentaron entrar desde la dirección de Járkov, pero fue en vano. Esperaban llegar a Járkov desde la región de Belgorod, y luego desde la región de Kursk para ampliar la línea del frente. Colocaron artillería a lo largo de la frontera en la región de Kursk, que utilizaron para atacar activamente la ciudad de Sumy, la ciudad de Chernígov.

El principal objetivo de la operación en Kursk era demostrar que Rusia no dispone de recursos suficientes para llevar a cabo una guerra defensiva eficaz ni siquiera en su propio territorio.

El principal objetivo [de la operación en Kursk] era demostrar que Rusia no dispone de recursos suficientes para llevar a cabo una guerra defensiva eficaz ni siquiera en su propio territorio. La decisión política ha sido precisamente de eliminar ciertas líneas rojas. Nos damos cuenta de que cuando se empieza a discutir esto a diferentes niveles, algunos socios, no todos, empiezan a hablar del riesgo de escalada... En mi opinión, cuando algunos de nuestros socios dicen que cualquier acción por parte de Ucrania puede llevar a una escalada cometen un error fatal. No es que si se produce una desescalada, el nivel de agresividad de la Federación Rusa se reduzca. Al contrario, cuando la Federación Rusa ve que los países no están dispuestos a actuar en el marco del derecho internacional y a contrarrestar eficazmente la agresión, empieza a aumentar el nivel de agresión.

Dado que las fuerzas rusas siguen avanzando en el Donbás y se encuentran a las puertas de la estratégica Pokrovks, ¿con la ofensiva sobre Kursk no corren el riesgo de restar recursos en ese frente?

Sabemos que la línea del frente tiene actualmente una longitud de 1300 kilómetros. Y hoy hay unos 500.000 soldados rusos en el territorio de Ucrania. No es posible concentrar las tropas en una sola dirección, y esto es exactamente con lo que contaba Rusia. Teníamos que extender los recursos de la Federación Rusa desde Donetsk a zonas más amplias. También teníamos que demostrar que Rusia no dispone de recursos suficientes en el frente defensivo y que es incapaz de organizarlo. Lo que demuestra que Rusia puede verse presionada militarmente en esta guerra.

Se trata de centrarse en las famosas líneas rojas de la propaganda rusa y en la posibilidad de trasladar la guerra, una guerra a gran escala, al territorio de Rusia. Se trata también, como he dicho antes, de influir en la opinión pública de la Federación Rusa.

El presidente Zelenski explicó que la ofensiva forma parte de la estrategia, en la que se basa todo el “plan para la victoria”, para reforzar la posición negociadora de Ucrania. ¿Sigue creyendo que es posible una retirada completa de Rusia?

No es una cuestión de fe. Es una cuestión de lógica y análisis matemático. No hay ninguna posibilidad de que la guerra termine y Rusia permanezca en el territorio de Ucrania. Esto es evidente. Porque aunque Rusia crea que no ha perdido esta guerra, tendrá un complejo de odio hacia Ucrania, que la ha humillado en el sentido global de la palabra.

Seguirá militarizando su sociedad porque no habrá ninguna transformación política y la élite de Putin seguirá al mando del país. Seguirá militarizándose, gastando más recursos en una propaganda más agresiva contra los países europeos, en sabotajes y acciones terroristas en Europa, o en financiar partidos de extrema izquierda o extrema derecha para distorsionar la situación política en los países europeos.

Y seguirá presionando a Ucrania. Esto es obvio para nosotros.

La operación en Kursk demuestra algo completamente distinto. Demuestra que es posible y necesario luchar contra Rusia llevando la guerra a territorio ruso. Es uno de los elementos para obligar a Rusia a negociar, en unas negociaciones que se basarán en el derecho internacional y hablarán de una paz justa para poner fin a esta guerra.

El presidente Zelenski calificó de "destructiva" la propuesta de Brasil y China para avanzar hacia la paz. ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿La falta de una referencia explícita a la integridad territorial de Ucrania?

No hay ninguna iniciativa de paz de China y Brasil, hay que llamar a las cosas por su nombre. Se trata de una propuesta de rendición para Ucrania, porque toda la propuesta se basa en tesis prorrusas. Primero: Ucrania debe detener la guerra inmediatamente, es decir, poner fin a la resistencia. Segundo: Rusia debe permanecer en tu territorio. Tercero: Ucrania debe ceder su territorio. Cuarto: Rusia no perderá la guerra y no será responsable de la usurpación de los territorios, no será jurídicamente responsable y no compensará los daños que ha causado a Ucrania en esta guerra.

No temo que cambie el apoyo de la gente. La población entiende, Ucrania entiende el significado de esta guerra. Esta guerra es una cuestión de supervivencia.

¿Dónde ve los intereses de Ucrania? Esto es contrario al derecho internacional. ¿Cuál es la base jurídica de estas propuestas? Quiero decir, ¿qué significan estas propuestas, que Ucrania debe rendirse a Rusia en esta guerra, renunciar a todo y no recibir ninguna compensación de la Federación Rusa? ¿Dónde está la paz en todo esto? Me gustaría entender cuál es la lógica. Es un incentivo para que Rusia continúe su expansión, porque si Rusia permanece en territorio ucraniano, y su objetivo es controlar completamente Ucrania, significa que sólo tendremos nuevas fases de la guerra.

Zelenski ha afirmado en los últimos días que la paz está más cerca de lo que la gente cree. ¿En qué se basa esta afirmación?

El Presidente tiene toda la razón, porque en esta fase de la guerra, tras el inicio de la operación en Kursk, tras el comienzo de los ataques con armas ucranianas en territorio ruso, es obvio cómo presionar a Rusia y qué hay que hacer. Es decir, qué instrumentos y en qué cantidad hay que utilizar para presionar a la Federación Rusa.

Pronto se cumplirán mil días desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala. Y se van preparando para el tercer invierno de guerra en una situación en la que Rusia ha seguido dañando gravemente la infraestructura energética del país. ¿Cuál es el estado de ánimo de la población? ¿Temen que disminuya el apoyo al gobierno?

No temo que cambie el apoyo de la gente. La población entiende, Ucrania entiende el significado de esta guerra. Esta guerra es una cuestión de supervivencia. Rusia no vino aquí para apoderarse de dos kilómetros de territorio y detenerse. No, vino a destruir, odia a Ucrania. Así que, sí, se puede estar cansado y se podría conseguir una pausa operativa, pero esto sólo significaría continuar la guerra en términos diferentes, porque Rusia trabajaría en sus errores, aumentaría sus capacidades militares y atacaría aún más ferozmente.

La sociedad está cansada, por supuesto. Y es obvio cuando la guerra es tan larga, cuando estás constantemente bajo ataque de drones, misiles, sobre todo porque Rusia no sigue las reglas de la guerra. De nuevo, esta es una pregunta para la comunidad internacional: ¿cómo se puede prescribir las reglas de enfrentamiento de esta manera, y un país te ataca y tú lo sigues escuchando en el Consejo de Seguridad de la ONU? Es extraño.

La gente está cansada, pero entiende exactamente qué es Rusia y por qué empezó esta guerra. No tenemos ninguna posibilidad de sobrevivir si la Federación Rusa sigue como hasta ahora. Quiero decir con este liderazgo, con Putin y con estas intenciones hacia Ucrania y toda Europa del Este.