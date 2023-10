Elena Rivera vuelve para despedirse de Karina y 'Cuéntame': “Fuimos a disfrutar, pero el último día afloró todo”

Elena Rivera se despidió de 'su' Karina en 2018, cuando el personaje con el que había crecido dejó Cuéntame junto a Carlos Alcántara. Cinco años después, y “con la herida cerrada”, la actriz regresa a la serie de TVE para poner punto final definitivo a su historia en la temporada final, que se estrena este miércoles 18 de octubre en La 1, y que ya ha dejado ver su emotiva nueva cabecera.

Sobre esta vuelta, de la mano de su inseparable Ricardo Gómez, habló la intérprete con verTele y más medios en el reciente Festival de San Sebastián, donde asistió con Atresmedia para presentar su participación en la serie Camilo Superstar de Atresplayer, la serie que gira en torno a Camilo Sesto y su apuesta por el mítico musical Jesucristo Superstar.

“Nuestro final fue en 2018 y esto lo encarábamos como si fuera un regalo”, comenta Elena Rivera, hablando por ella y también por su compañero de reparto. La actriz considera “un privilegio poder decir que formas parte del último capítulo de una serie que es historia de España” y así lo afrontó: “Fuimos a disfrutar, pero el último día afloró todo”.

En la misma entrevista, la intérprete contó qué se ha llevado de Karina y destacó qué es para ella lo mejor de su etapa en Cuéntame: “Lo más bonito ha sido mantener esa complicidad que hemos tenido Ricardo y yo desde siempre” (...) “Nos fuimos de la mano y hemos vuelto igual”.

Además, la también actriz de otras ficciones recientes como Alba e Inés del alma mía reveló detalles de su participación en la mencionada Camilo Superstar, donde vuelve a ponerse en la piel de Paloma San Basilio dos décadas después de hacerlo en Menudas Estrellas, su debut televisivo.

Este final ha sido un regalo para los seguidores de la serie Elena Rivera

¿Cómo ha sido volver a 'Cuéntame'?

He terminado el rodaje y ha sido brutal. Para Ricardo y para mí nuestro final fue en 2018, cuando nos fuimos, y esto lo encarábamos como si fuera un regalo. Con el dolor y el peso ese que hubo hace cinco años parece que teníamos la herida más cerrada, así que queríamos disfrutarlo. Esto es más el privilegio de poder decir que formas parte del último capítulo de una serie que es historia de España. Ha sido maravilloso e increíble. Y fuimos a disfrutar, pero el último día afloró todo. Nos dijeron palabras preciosas, todo el equipo se portó impresionante, y fue maravilloso.

Para mí lo más bonito, y se lo he dicho personalmente, ha sido mantener esa complicidad que hemos tenido Ricardo y yo desde siempre. Nos fuimos de la mano y hemos vuelto igual: muy de la mano, hablando mucho para que todo tuviera su sentido al volver y que no fuera una decepción. Este final ha sido un regalo para los seguidores de la serie.

¿A ti te ha gustado vuestro final?

Sí, lo que hemos grabado ha sido mágico, muy bonito.

¿Te has llevado algo de Karina?

Sí, me he llevado el vestido que viste Karina en la última secuencia y un montón de recuerdos que nos han dado, fotos... y también su alianza de matrimonio. Sólo con tenerlo y saber que es del último día y última escena, lo último que se va a ver... todo eso está, me lo he llevado.

¿Y cómo ha sido ese viaje de volver a ser Paloma San Basilio, ahora en 'Camilo Superstar'?

Ha sido mágico. Cuando me lo plantearon y surgió la oportunidad me insistieron en que era una colaboración pequeñita, pero ya sólo el hecho de sentir... Ellos no sabían que había hecho ya de Paloma, fue algo que salió y sentí que era una señal de la vida, que tenía que hacerlo por recrearme. Hace más de 20 años, cuando era pequeñita, empecé imitando a Paloma en Menudas Estrellas.

¿Te dijeron que tenías que cantar?

Yo sabía que había una canción que se tenía que interpretar, lo que no sabía era si querían que fuera su voz y hacer el playback, o si preferían que cantase. Cuando me hablaron del papel me dijeron que sabían que yo canto, así que intuí que alguna canción tendría que cantar. Lo que no sabía tampoco era si iba a ser en directo en la escena, que eso también me impactó. Pero soy de lanzarme, fui a jugar y creo que ha quedado muy bonito. No he visto nada, pero está todo el mundo encantado y yo feliz.

Ellos no sabían que había hecho ya de Paloma San Basilio Elena Rivera

¿Es una imitación de voz?

No. Hay cositas técnicas de la forma de cantar de la época y de ella, que es una diva de esos años y de siempre, que sí. Pero el timbre no se intentó imitar porque tampoco se ha hecho así en la propia interpretación. Ha sido fluir, creérmelo, hacerlo desde la verdad y siendo orgánico.

¿Qué conocías de la relación entre Camilo Sesto y Paloma San Basilio?

No conocía nada. Cuando leí los guiones me impactó mucho. La relación con Camilo y el musical es efímera, pero sí es intensa porque es casi el punto de inflexión para que el musical vaya por otro lado. Todos sabemos que la protagonista fue Ángela Carrasco, pero al principio se pensaba mucho en opciones y una de ellas fue Paloma. De hecho, estaban superconvencidos de que tenía que ser Paloma, pero ella no lo estaba. Hay chicha ahí.

¿Has podido hablar con ella?

Me hubiera gustado. Lo pregunté ya sólo por contarle hasta mi experiencia personal, pero en ese momento me dijeron que no vivía en España y fue imposible. Sé que ahora sí que está por aquí y ojalá... si en algún momento surge para mí sería una maravilla.

Todo este mundo de la música popular de los 70 está teniendo interés a nivel audiovisual con otros biopics. ¿Estarías abierta a profundizar más en una persona que ha sido tan importante a título personal como es Paloma San Basilio?

No me lo había planteado nunca. Sería precioso y muy bonito. Todo sería verlo y saber qué se querría contar. Pero sólo por lo que significa a nivel personal... es verdad que ya con esto me he quitado una espina preciosa, pero nunca se sabe qué te depara la vida y en los proyectos menos todavía.

Cada vez que me preguntan digo que un musical me volvería loca Elena Rivera

¿Crees que se aprovecha lo suficiente [en tus proyectos] que también puedes cantar?

Cada vez que me preguntan digo que un musical me volvería loca. Pero soy partidaria de no meterlo con calzador. Por ejemplo, en series como Alba o Inés del alma mía sería imposible, pero si surge algo soy la primera que estoy encantada de hacer algo así. La música es una de mis pasiones.

¿Te han salido proyectos en musicales?

Ha habido opciones, pero por fechas es dificilísimo. Ya no sólo es estar allí los días de función, sino que tiene muchísimo trabajo detrás, más incluso que una obra de teatro al uso. Hasta ahora ha sido imposible, pero ojalá surja en algún momento que pueda cuadrar. Me encantaría.