Sandra Barneda recomienda “callar” a Bertín Osborne tras sus últimas declaraciones: “Es muy complicado defenderte”

Sandra Barneda ha sido tajante al hablar de Bertín Osborne, de plena actualidad tras el nacimiento de su séptimo hijo, junto a Gabriela Guillén, y afirmar él que no quiere “ejercer de padre” en una entrevista para Hola.

La presentadora, que durante los últimos meses ya había afeado la actitud del comunicador y cantante, se ha mostrado crítica con aquel. Lo hacía a raíz de otra de las declaraciones más llamativas del artista andaluz, sobre la profesión televisiva. “Me he dado cuenta de que uno no tiene amigos en mi profesión ni gente que te respete, lo que me da mucha pena. Por eso, cuando ves personas a las que quieres, que admiras, que respetas, con las que has tenido un trato cercano y cordial, diciendo barbaridades o mentiras absolutas o dando pábulo o espacio a personas que no lo merecen… Es muy triste”, contestaba Bertín.

Barneda no ha querido callarse: “Has ganado un millón de amigos con lo que has dicho”, ironizaba, recordando que ella fue una de las mencionadas por Bertín en un directo de Instagram donde criticó a varias presentadoras abordaban en sus programas el “culebrón” de su paternidad. “Es muy complicado defenderte con todo lo que estás diciendo. Ni siquiera Fabiola te podría defender”.

“El papel que tienen tus hijas y están teniendo es muy complicado para defenderte. Bertín, lo siento, pero no lo estás haciendo bien. Cállate, es que mejor cállate”, ha culminado su discurso.