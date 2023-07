Sandra Barneda replica al señalamiento de Bertín Osborne: “Me encantaría que no solo hubiera nombrado a mujeres”

Sandra Barneda ha respondido por alusiones al señalamiento público de Bertín Osborne a cuenta del revuelo que ha generado su anunciada paternidad a los 68 años.

Emma García y María Patiño responden a Bertín por relacionarlas con el "acoso brutal" que sufre

El presentador y cantante publicó un vídeo en sus perfiles en redes sociales donde hablaba del “acoso brutal” que decía sufrir tanto él como su pareja, Gabriela Guillén, y de las “cosas insólitas” que se habían dicho de su relación en medios. En un momento dado, ponía nombres y apellidos a las que, según el showman de Mediaset y Canal Sur, eran responsables de las especulaciones. La presentadora de Así es la vida estaba en la lista junto con Sonsoles Ónega, María Patiño y Emma García.

Cabe decir que las palabras de Bertín llegaban dos días después de la entrevista que su novia concediese una entrevista al magacín vespertino de este verano en Telecinco, que este lunes 17 volvía a abordar el tema. Eso sí, con una Barneda dispuesta a replicar.

“Nunca le ha pegado a Bertín ir de víctima”

“Por alusión, nunca le ha pegado a Bertín ir de víctima”, comenzaba diciendo del televisivo, del que dice que “es perro viejo y sabe muy bien cómo es esta profesión”. Acto seguido, le afea el hecho de mencionar y cuestionar a las profesionales ya citadas.

“Me hubiera encantado evidentemente que no solo hubiera nombrado a mujeres, sino también a hombres que han hablado y han tienen una relación de amistad mayor que la nuestra, y no hubiera pasado nada”, señalaba, mientras a su alrededor, en plató, le daban la razón.

Prosiguió señalando las fallas que a su juicio tenía el discurso de Osborne. “Cuando tú niegas una relación y eres incoherente, luego siembras la duda y los que se dedican a esta profesión intentan aclarar esas dudas. Está bien que ahora haya aclarado parte de las dudas, pero fue él el que primero negó la relación”, argumenta la periodista, que considera que el cantante de rancheras estaba “muy nervioso” y “superado por la situación”.

“Creo que no quería hacer estas declaraciones tan desafortunadas”, termina disculpándole, hasta cierto punto, su actitud. “Ha visto una imagen que no es buena para él y que no es acorde con lo que puede pensar, y estamos aquí para recoger con cariño cualquier declaración que haga”.

“No se ha hecho ningún ataque a Gabriela, sino todo lo contrario”, concluía. “La hemos defendido más que otros y que él mismo”.

María Patiño y Emma García también hablaron

Como Barneda antes, Patiño y Emma García también respondieron a Osborne por esa insinuación de acoso público, que también lo llevó a llamar a la policía para desalojar a un equipo de El programa de AR que estaba a las puertas de su casa.

“Señala a cuatro mujeres probablemente porque defendemos a Gabriela, que sí que creo que ha sido humillada por hombres que trabajan en los medios y que consideran que Gabriela es una aprovechada”, señaló María Patiño. “Opinamos las demás y nos cae un chorreo monumental”.