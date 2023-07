Beatriz Cortázar explica que fichar por Antena 3 le “convenía” y habla de “competencia sana” con Ana Rosa

Beatriz Cortázar ha hablado por primera vez de su adiós a Telecinco, después de dieciséis años de vinculación, para fichar por Antena 3. La periodista de sociedad, que debutó días atrás en Y ahora Sonsoles, ha reconocido que “fue una decisión difícil” en declaraciones para la revista Pronto, pero afirma que el cambio de aires le “convenía”.

“Me hicieron una oferta muy interesante y decidí aceptarla. Ya había trabajado hace años en Antena 3, es un territorio que conozco bien y en el que tengo muchos lazos de amistad. Y no solamente entre sus periodistas sino en todos sus departamentos. Precisamente, fue allí donde empecé con un informativo”, recuerda la tertuliana.

“Me lo pensé mucho antes de tomarla [la decisión]”, reconoce Cortázar. “Pero creo que hice lo que me convenía. Ya te digo que la oferta era muy interesante, y aterrizo en mi nuevo trabajo con ganas y mucha ilusión”.

Habla de “competencia sana” con Ana Rosa y su 'TardeAR'

Eso sí, la tertuliana, fichaje estrella del magacín vespertino de Antena 3, aún no aparecerá de forma habitual en este. “Aunque me visteis hace unos días en el especial que Sonsoles Ónega dedicó a la boda de Tamara Falcó, no será hasta septiembre cuando empiece oficialmente”, puntualiza. A partir de ahí, estará “en lo que me pidan”: “Sé que no me han fichado para la sección de Deportes… sino para reforzar las secciones de corazón”.

Preguntaba sobre la competencia que pasará a tener con su amiga y exjefa, Ana Rosa Quintana, a partir del próximo curso, cuando esta pase a liderar TardeAR, Cortázar relativiza: “Todos estamos en el mismo barco y será una competencia sana. Y está bien que se apueste por programas del corazón con contenido informativo serio, y al mismo tiempo divertido y entretenido. Los que dicen que este tipo de contenidos tienen los días contados en televisión no son nada visionarios”.

Como Cortázar, otras habituales de Quintana y de Telecinco han hecho las maletas para pasar de Mediaset a Atresmedia, en plena reestructuración de contenidos del primer grupo. Así, Paloma García Pelayo, otro de los referentes del corazón de El programa de AR, y Cruz Morcillo, periodista clave en sucesos dentro del mismo magacín, se incorporarán al plantel de Antena 3. Ese mismo camino ha tomado Pilar Vidal, que tras Sálvame se ha incorporado también a Y ahora Sonsoles.