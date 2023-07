Kiko Rivera vuelve a aparecer en Mediaset tras el veto, ante su anunciada operación de corazón

La política de vetos de Mediaset, iniciada con la nueva cúpula directiva, hizo que los espectadores de programas de Telecinco tuvieran que desacostumbrarse a oír ciertos nombres y a que determinadas personalidades que en su momento, no hace tanto, habían sido imprescindibles, desaparecieran. Uno de estos casos es el de Kiko Rivera, que fue eliminado casi por completo de las conversaciones.

Y decimos casi por completo porque, dado el interés mediático que el hijo de Isabel Pantoja siempre ha generado, era difícil pasarlo por alto. Durante los últimos meses de Sálvame, fue habitual que sus colaboradores se refirieran a él, jocosamente, como “el primo de Anabel Pantoja” o “el hermano de Isa Pantoja”; el programa incluso llegó a “censurar” el rostro del DJ cuando tocó hablar de su paso por Supervivientes, años atrás. Él mismo señaló esta desaparición de Telecinco públicamente, al quejarse por no haber tenido oportunidad de acudir a defender a Manuel Cortés en la última edición del reality de superviviencia.

Ese veto ha quedado levantado, o eso parece, a juzgar por el tiempo que El programa de AR le ha dedicado a la última hora sobre su estado de salud.

“Hoy es un día importante para mi vida, hoy salimos de dudas con el cateterismo. Una parte de mi corazón no funciona en condiciones, pero no se alarmen todavía sigo vivo y con ganas de vivir”, escribía Rivera en sus redes sociales, avisando de la intervención a la que se iba a someter. Joaquín Prat, al frente este lunes 17 del magacín, lo ha avisado, y ha dejado que Adriana Dorronsoro diese todos los datos.

Pero no solo eso, pues Isa Pantoja también confirmaba su presencia en el Club Social para dar detalles sobre la dolencia de su hermano y sobre el acercamiento de este con su madre, Isabel Pantoja, que acudió a visitarle en el hospital, tras largo tiempo de desentendimiento.

Cinco meses sin noticias de Kiko Rivera

Lo cierto es que rápido vistazo a la web de Telecinco permite llamar la atención sobre la desatención a Kiko Rivera en fechas recientes. El formulario que ha dedicado el microsite de El programa de AR a la noticia de Kiko Rivera es la primera que aparece sobre él en la web de la cadena desde el 13 de febrero. Es decir, la primera vez que se informa de forma destacada sobre el famoso en cinco meses, lo que choca con la alta frecuencia con la que alimentaba el contenido del grupo.

Como ya recogió verTele tiempo atrás, fuentes del entorno de la cadena precisaban la situación. Explicaban que no existe una lista oficial de vetados per se, y que hay vetos a distintos 'niveles': por ejemplo, hay personajes a los que no se puede invitar a programas en plató; otros de los que no se puede emitir imágenes; y otros de los que ni siquiera se podría hablar.

Esta estrategia no viene directamente de Alessandro Salem, puesto que el nuevo CEO de la compañía no está familiarizado con todos los personajes en cuestión que conforman el universo del grupo. Más bien surge de los directivos que han cogido más fuerza en esta etapa en Mediaset (uno de ellos era Mario Rodríguez, Director de Relaciones Institucionales) y se tomaban con criterio jurídico, para evitar demandas, basándose en casos perdidos del pasado.