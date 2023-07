Emma García y María Patiño responden a Bertín por relacionarlas con el “acoso brutal” que sufre

Sólo unas horas han tardado María Patiño y Emma García en responder a Bertín Osborne, después de que este sábado las señalara al denunciar el “acoso brutal” que él y Gabriela Guillén están sufriendo desde que anunciaran que van a ser padres.

“Ya hemos dicho lo que ha pasado. Comprendo que lo habléis y que lo comentéis, pero he leído y he visto cosas insólitas. No se puede vivir así. A ella le va a costar una enfermedad o algo peor. ¿Qué os está pasando?”, se queja el presentador en un vídeo difundido a través de Instagram.

En él señala a cuatro presentadoras de Telecinco y Antena 3: Sandra Barneda, Emma García, María Patiño y Sonsoles Ónega, a las que pide que frenen las especulaciones que se vierten en sus programas. De hecho, les pide que hagan “examen de conciencia”: “A ver si hay sensatez. Dejadnos respirar un poquito, por favor”.

María Patiño: “Opinamos las demás y nos cae un chorreo monumental”

La presentadora reaccionó al mensaje del cantante en su programa, Socialité, desde el que defendió a sus compañeras de profesión y justificó que la paternidad de Bertín Osborne es un asunto “noticiable”.

“Señala a cuatro mujeres probablemente porque defendemos a Gabriela, que sí que creo que ha sido humillada por hombres que trabajan en los medios y que consideran que Gabriela es una aprovechada”, señaló la periodista de Telecinco. “Opinamos las demás y nos cae un chorreo monumental”.

Además, Patiño defendió la información de Socialité sobre la supuesta relación que tuvo Bertín Osborne con una mujer mientras también estaba con Gabriela. El presentador había negado tajantemente que esto fuera así: “María, te han engañado. Has pagado por una noticia que es falsa. Yo no he estado con nadie más. Es increíble que te la puedan colar de es manera”.

La conductora de Socialité no dio marcha atrás: “Respeto mucho a Bertín Osborne a nivel personal y profesional. No me gusta justificarme, pero intento no hacer daño gratuito. Las noticias falsas claro que tienen consecuencias, pero este programa ha contrastado esta noticia”.

“No tengo problemas en contarte lo que sé, Bertín. Tenemos en cuenta que eres un compañero de cadena y una persona a la que personalmente respeto en todos los planos de tu vida”, remató la presentadora.

Emma García: “Yo, de momento, no he hablado”

Horas más tarde, en Fiesta, le respondía también otra de las nombradas por el cantante: Emma García. “Bertín, yo todavía no he hablado”.

La presentadora dijo verlo “sobrepasado” por el tema: “No sé si ha dormido algo esta noche, pero la cara le delata”.

La comunicadora vasca quiso ser comprensiva con su compañero de Telecinco. “Entiendo que está hablando de diferentes presentadoras, compañeras y amigas y me incluye con todo el cariño. No me lo he tomado a mal en ningún momento”.

Eso sí, le pidió que sea justo: “No nos tiene que meter a todos en el mismo saco porque aquí cada uno tiene su programa, sus redactores y sus directores”, recordó la conductora de Fiesta.