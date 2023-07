La pullita de María Patiño a Pilar Vidal por su silencio: “¿Antena 3 te permite hablar en Telecinco?”

Pilar Vidal es una de las tertulianas de Telecinco que también participa en programas de otras cadenas. De hecho, la periodista de ABC empezó a colaborar con Y ahora Sonsoles (Antena 3) a raíz de la cancelación del Deluxe, programa en el que había ganado un mayor protagonismo.

En el magacín de La Fábrica de la Tele han bromeado varias veces con el hecho de que su compañera ha perfeccionado el don de la ubicuidad para estar trabajando casi en dos sitios a la vez, y este viernes, durante la emisión del último Deluxe, se le volvió a recordar su situación como pluriempleada.

María Patiño se percató de que Vidal estaba muy callada, así que se acercó a ella para preguntarle si Antena 3 era la responsable de que estuviera poco habladora.

“Antena 3 te permite hablar en Telecinco, ¿no?”, le preguntó con sorna. “Hoy no te he escuchado nada, cariño”, agregó la presentadora, mientras Víctor Sandoval certificaba que, efectivamente, la tertuliana había llegado “cansada de Antena 3”.

Vidal no se esperaba esta 'colleja', pero reaccionó con el sentido del humor que le caracteriza, dando a entender que simplemente estaba disfrutando del polígrafo y que no hablaba más porque sus compañeros no le dejaban.