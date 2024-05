Una señora rechaza a un pretendiente millonario en plena cita en 'First Dates': “No me llames más”

First Dates recibió este martes a María, una señora de 85 años procedente de Valencia que protagonizó un sorprendente momento en el dating show de Cuatro al rechazar a un pretendiente millonario que le llamó mientras disfrutaba de su cita en el programa de Carlos Sobera.

La mujer contó que había enviudado hace ocho años y que acudía al restaurante del amor de Mediaset en busca de un hombre “cariñoso y que sepa bailar” que le hiciese compañía. María se encontró allí a José, un gerente jubilado de 85 años de Alicante que aseguró que también le gustaba bailar.

María da calabazas a un pretendiente millonario

La sorpresa llegó cuando el teléfono de María comenzó a cenar en plena cena con su acompañante. “Calla, por favor, no puedo contestarte”, se limitó a responder antes de colgar la llamada. Acto seguido, explicó ante las cámaras de Cuatro el motivo de su tajante reacción.

“Yo tengo un pretendiente que es rico y lleva ya 10 meses detrás de mí y yo le digo: 'Búscate otra y no me llames más'. Se lo digo y siempre me llama, todos los días me está llamando”, dijo molesta la comensal. “Te he dicho que no te quiero, que te busques otra”, sentenció María, mirando a cámara.

Al final de la velada, ambos confirmaron su buena sintonía bailando juntos y asegurando que querían una segunda cita fuera de First Dates.