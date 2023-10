Sobresalto en 'Aruser@s' por un mensaje de alerta en el móvil de Angie Cárdenas: “Casi me da un infarto”

El equipo de Aruser@s ha sufrido un sobresalto en el programa de este miércoles 18 de octubre por una alerta del móvil de Angie Cárdenas, que ha empezado a sonar en directo por un simulacro de la Generalitat de Catalunya.

En un momento de la emisión, Alfonso Arús ha informado a sus espectadores de laSexta que a lo largo de la mañana, en concreto a las 11:00 horas, hasta 112.000 ciudadanos de 12 municipios catalanes recibirían en sus móviles un mensaje de alerta. Se trata de un simulacro por riesgo químico que haría sonar “móviles y sirenas” para comprobar que el sistema funciona correctamente ante un posible problema en una planta química.

Tiempo después de dar la noticia, y cuando todavía no se había llegado a la hora prevista, Angie Cárdenas y todos sus compañeros se han llevado un buen susto cuando ha empezado a sonar el teléfono sin que nadie pudiese desactivarlo. “Casi me da un infarto. ¿Qué está pasando?”, ha espetado la colaboradora, que no acertaba a detener el sonido. La alarma se ha repetido insistentemente e incluso Arús le ha invitado a salir el plató si aquello proseguía.

“¡Quítalo!”, le ha dicho el presentador, mientras algunos comentaban que “a ver si es un escape químico de verdad”. Finalmente, la colaboradora ha hecho amargo de ausentarse mientras el resto de tertulianos seguían con el programa con normalidad, y se ha reincorporado sin mayores problemas.