Una soltera de 'First Dates' intenta ligar con Sobera y se ríe de su cita: “Me dan ganas de decirle si se cambió el pañal”

El restaurante de First Dates sigue abierto por Navidad. De hecho, este miércoles abrió sus puertas en Cuatro para recibir a Pepa, una alicantina “alegre, sincera y con un poquito de mala leche” que intentó ligar con Carlos Sobera. “Podrías ser mi cita. Pibonazo que te llevas”, dijo al presentador. “Me pareces una mujer extraordinaria así, en apariencia. Luego habría que saber...”, contestó el vasco antes de que Pepa le animara a “rascar todo lo que quieras” sobre su personalidad.

La cosa no fue a más, evidentemente, así que la soltera se quedó con las ganas de cenar con Sobera. Sí lo hizo con Carlos, un madrileño “normal, sincero, honesto y atento” afincado en Valencia. Ambos compartían gusto por el bricolaje, pero no actitud ante la vida, mucho más jovial en el caso de ella. “No me ha gustado nada. Nada. Yo me veo una chica y a él le veo un señor”, afirmó Pepa sobre su cita, cinco años mayor que ella (59 y 64). “Me dan ganas de decirle que si se ha cambiado el pañal”, añadió poco después.

De nada sirvió que Carlos quedara “impresionado” con Pepa a primera vista, pues estaba claro que lo suyo no iba a cuajar. Al fin y al cabo, ella buscaba a alguien con quien “se me caigan las bragas cuando le vea”, y su acompañante no encajaba en ese perfil. Así pues, ambos acordaron pagar la cena a medias, rechazar una segunda cita e irse por donde habían venido.