Jorge Javier reflexiona sobre los reyes: “Me aporta poco una pareja que acude con cara de póker a actos institucionales”

Jorge Javier Vázquez ha bromeado con el “desencuentro” que ha sufrido con Pilar Eyre a causa de su reciente evento conjunto con Pedro Sánchez. El presentador, recordemos, reapareció a mediados de diciembre para moderar la presentación pública de Tierra Firme, el nuevo libro del presidente del Gobierno. Aunque no pasaba de un pique amistoso entre ambos, la situación le ha servido para despedir 2023 con una reflexión que atañe a la imagen de los Reyes de España.

Así lo cuenta en detalle el comunicador en su blog de Lecturas, donde explica que el motivo del enfado precisamente tiene que ver con la reina Letizia. O mejor dicho, por el desigual interés que suscita en una y en otro la realeza. “Ella está entusiasmada con todas las informaciones”, dice él, “y a mí me dan bastante igual”.

“Sostiene Pilar que desde que le presenté el libro al presidente no hay quien me tosa. Y, en un claro intento de desestabilizarme tras manifestar mi desinterés por las informaciones que a ella le encantan, me dice que si creo que fui la primera opción para presentar el libro, que seguro que antes rechazaron la proposición unos cuantos”, escribe Vázquez en su bitácora. Afirma que se tomó el ataque a risa porque “ya ha pasado la época en la que me cabrea ser primera opción”. “Me confiesa que en realidad no sabe si he sido primera, tercera o cuarta opción, que lo ha dicho para enfadarme aunque ha conseguido justo lo contrario”, agrega sobre la reacción de Eyre.

El interés de los reyes para Jorge Javier

La anécdota le sirve al comunicador para opinar sobre Letizia y tratar de argumentar su desinterés por lo que genera. “Me cae bien desde siempre”, expone Jorge Javier, que indica que “no es que no me interese la Reina porque no la soporte –todo lo contrario–, sino porque sé muy poco de ella”.

“No tengo ningún interés en conocerla porque sé que nuestra conversación no sería más que un compendio de tópicos y lugares comunes. Lo entiendo. Es una Reina. Cómo va a tener una relación mínimamente profunda con un perfecto desconocido”, añade Vázquez, que en todo caso considera que no es necesario que los reyes sean “tan perfectitos en sus apariciones”. “Me aporta poco una pareja que acude con cara de póker a actos institucionales”.

“No hay nada más aburrido que la vida de una santa”, continúa Vázquez sobre esa aura modélica de la monarca, reconociendo que “ha tenido que soportar tantos desaires que en medio de una familia política tan antipática y con tan poco escaso atractivo intelectual lo suyo está muy cercano al martirologio”. En todo caso, esta reflexión sobre la Casa del Rey le sirve para hacer otra al hilo de la exposición mediática. De hecho, habla de la importancia de “resguardarse”. Algo para lo que él mismo dice aplicarse el cuento.

“En Sálvame mostrábamos tanto las tripas del programa que convertimos esa disciplina en arte. Fueron quince años. Por la famosa ley del péndulo ahora toca lo contrario. Resguardarse. Fomentar el misterio. Solo así volveremos a conseguir interesarnos por lo que nos rodea. Hasta por Letizia”, concluye.