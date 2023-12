Sandra Barneda pensó en abandonar por la “presión” de relevar a 'Sálvame': “He estado en cruzadas que no eran mías”

Sandra Barneda ha aprovechado los últimos días de este 2023 para hacer balance del que ha sido un año clave en su carrera profesional. Consolidada al frente de La isla de las tentaciones, que muy pronto arrancará su séptima edición con nuevas parejas y nuevos solteros y solteras, la catalana se vio obligada a coger el testigo de Sálvame tras su polémica cancelación en Telecinco.

El pasado mes de junio, la presentadora de Mediaset se puso junto a César Muñoz al frente de un improvisado Así es la vida que iba a ejercer como puente hasta la llegada de Ana Rosa Quintana a las tardes de la cadena. Un programa que finalmente acabó quedándose en las sobremesas, dando una mayor estabilidad a la periodista a pesar de que se vio implicada en un momento de gran presión y cambios importantes para el canal en el que lleva ya 15 años trabajando.

“Por primera vez, hablo de cómo me he sentido este año. Año difícil, pero con mucho aprendizaje”, empieza diciendo Barneda a través de su cuenta personal de TikTok, donde considera que “ha sido un año de reemprender el vuelo”. “Venía de unos años jodidos, de recaídas, de no encontrarme a mí misma. Siento que inauguro una nueva etapa de mi vida”, ha reconocido, quedándose con “las cosas positivas”.

Barneda hace balance del 2023

“No me ha faltado el trabajo, he estado bien de salud y el amor, porque yo empecé un poco descreída en él, me ha acompañado”, ha confesado, alegando que “ha sido un año de muchos giros inesperados”.

Barneda asegura que “2023 me ha dado sorpresas duras”: “He estado en cruzadas que no eran mías, y en medio de esa cruzada he tenido que defenderme y defender lo que estaba haciendo”, afirma en una evidente referencia a las reacciones que se produjeron tras el final de Sálvame y la llegada de su programa a la parrilla.

La presentadora opina que recibió entonces “críticas injustas, pero que me han enseñado mucho”: “A mí me cuentas que voy a vivir un momento tan clave y estar ahí en medio del triángulo de las Bermudas, no me lo esperaba. Y en algún momento pensé que no podría con la presión, porque había mucha”, ha recordado, confesando que estuvo a punto de tirar la toalla. “En algún momento pensé: 'Lo dejo. No estoy disfrutando, no me encuentro bien”, señala.

“Pero son esos picos que, si los pasas, aprendes mucho. Creo que he salido reforzada y que ha sido tan heavy la experiencia, que para mí ha sido el gran aprendizaje de: 'Suelta, no sabes lo que va a pasar, no depende de ti'. Y desde ahí relaja y disfruta, tía, no te des tanta caña”, ha concluido, definiendo el año que está a punto de terminar como “muy positivo”.