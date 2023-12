El 'corte' de Barneda a Antonio Montero por su disculpa a los “pecados” de Fran Rivera: “Cuando uno es infiel...”

El avance de la próxima entrevista de Fran Rivera en De Viernes ha dejado un momento curioso este jueves en Así es la vida: la 'pulla' de Sandra Barneda a Antonio Montero tras un comentario del colaborador sobre el torero que ha generado risas en el plató de Telecinco.

“La separación fue terrible. No le tengo ningún rencor a Eugenia de todo lo que pasó, pero cómo se portó después no estuvo bien. Me despellejó como padre”, se escucha decir al hijo de Paquirri y Carmen Ordóñez en la promo de su entrevista. Unas palabras que han generado disparidad de opiniones en el magacín de tarde, y por las que Montero ha nadado solo a contracorriente.

“Él como marido seguramente no fue bueno y se le acusó de cosas... infidelidades y todo eso. Pero como padre no entiendo el reproche que le podían hacer”, ha defendido el periodista ante las risas de sus compañeros por la manera de hablar de la deslealtad del torero a Martínez de Irujo.

“Está muy bien eximir de los pecados, señor Antonio Montero, pero cuando uno es infiel, es infiel. Ya está. Es que... a ver. Dices 'se le acusó de ser infiel' por intentar aligerar un poco”, le ha dicho Barneda en tono distendido, mientras el colaborador ha reiterado que “la casa de Alba es muy poderosa”.