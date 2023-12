Sandra Barneda detiene 'Así es la vida' para aleccionar a Avilés: “No quiero eso en este programa”

La emisión de Así es la vida de este miércoles 13 de diciembre abordó de nuevo las críticas de Jesús Manuel Ruiz, ex de programas como Sálvame, a Alejandra Rubio por temas laborales y familiares. Pero más allá de la respuesta en directo de la nieta de María Teresa Campos, si algo ha acaparado los titulares es la sentencia de Sandra Barneda tras un comentario 'incendiario' de José Antonio Avilés.

Tras escuchar las palabras de Rubio y la indignación de Carmen Borrego por la mención de Jesús Manuel a su padre, Avilés se lanzó a dar su opinión sobre el periodista: “¿Sabes lo que le pasa a Jesús Manuel? Que lleva mucho tiempo desaparecido del foco en pantalla y lo que necesita es tener muchos clicks en sus noticias”, comentó el colaborador.

En ese momento, y con la intención de cortar de raíz cualquier posible 'guerra', Barneda detuvo el debate y tomó la palabra para 'aleccionar' a su compañero: “Mira, Avilés. Os pido una cosa. Porque una persona escriba un artículo en un blog, donde tiene toda la libertad del mundo, esto no se va a convertir ahora en nosotros contra él. No, porque no creo en eso y no quiero eso en este programa. Esto no va a así”, comenzó diciendo.

“Si queremos otro tipo de programa y otro tipo de sociedad hay que empezar a que aunque te metan caña, no contestar de la misma manera, no rebajarte. Ya está”, añadió la presentadora, que se sirvió de unas palabras de Jesús Manuel para tirar de ironía: “Y te lo digo, que para eso he sido finalista del Planeta como dice él. Y a mucha honra. Gracias por nombrarlo”.

Después de la sentencia de Barneda, Avilés dio la callada por respuesta y no volvió a intervenir ni a referirse al ex de Sálvame. Quien si lo hizo fue Cristina Porta, que calificó los ataques del artículo de “rastreros” y obligó a la presentadora a volver a cortar, esta vez para despedir el programa.

“Se acabó, de verdad. No tenemos tiempo y además no lo vamos a convertir en eso. Hemos leído su artículo, Alejandra y Carmen han respondido, pero esto no se va a convertir ahora en un toma y daca con descalificativos hacia una persona que está en los medios. Si hace un blog tiene su derecho a decir lo que quiera y no le vamos a descalificar aquí”, zanjó la conductora de Así es la vida.